Twenty One Pilots зажег Киев: первые фото и видео

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Twenty One Pilots
Twenty One Pilots / Instagram / @twentyonepilots

Знаменитый дуэт музыкантов Twenty One Pilots 30 января выступил в украинской столице. Грандиозный концерт в рамках мирового тура The Bandito Tour состоялся в киевском Дворце Спорта.

Поклонники группы Twenty One Pilots начали собираться у концертного зала в 6 утра (концерт был запланирован на 19:00, однако начался с задержкой). В социальной сети Instagram фанаты были поражены очередью, которая протянулась в три линии и  начинались от касс Дворца Спорта.

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Очередь на концерт Twenty One Pilots в Киеве / Instagram / @kiev.informator.ua

Каждый сторонник надел желтый элемент, или наклеил на себя желтую ленту, которая является символом последнего альбома группы Trench, вышедшего в 2018 году.


Фанаты Twenty One Pilots одели желтые элементы на концерт / Instagram / @kiev.informator.ua

Киевский Дворец Спорта был полностью заполнен поклонниками группы. Предлагаем посмотреть первые видео, которые сняли фанаты и опубликовали

Смотрите первые видео с концерта Twenty One Pilots в Киеве:

 

 

 

Чем известен дуэт Twenty One Pilots?

Музыканты из Twenty One Pilots – вокалист Тайлер Джозеф и барабанщик Джош Дан, сменили несколько составов группы, но впоследствии вдвоем объединились в 2009 году в Коламбусе, штат Огайо, США и достигли грандиозных успехов в своей творческой карьере. За 10 лет совместной работы американцы выпустили 5 альбомов и более 10 видеоклипов.

Twenty One Pilots – "Heathens": смотрите видео

Один из их самых популярных хитов считают песню "Stressed Out" (2015), видеоклип которой в YouTube посмотрели более 1,3 миллиарда пользователей, а в 2017 году дуэт ребят получил премию Грэмми в номинации "Лучший поп-дуэт".

Twenty One Pilots – "Stressed Out": смотрите видео

Также их не менее известным синглом является хит "Heathens", который стал саундретоком к фильму "Отряд самоубийц" киностудии DC и который в YouTube также посмотрели более миллиарда фанатов.

Теги: Музыка Новости культуры Новости Киева LifeStyle
Источник: 24 канал
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