Американская модель Пэрис Хилтон порадовала поклонников новыми снимками с возлюбленным, предпринимателем и писателем Картером Реумом. Звездная пара посетила виноградник в Нью-Йорке.

Наследница крупнейшей в мире сети курортов Hilton опубликовала романтические кадры на личной странице в инстаграме. Она довольно редко обнародует моменты личной жизни, поэтому новые публикации вызвали фурор в сети.

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Пэрис и Картер отправились в путешествие в виноградник Wölffer Estate в Нью-Йорке. Влюбленные наслаждались совместным времяпрепровождением и радовались солнечному летнему дню.

Для поездки звезда выбрала легкое розовое платье с декольте, которое соединила с коричневыми балетками. Дополнила look солнцезащитными очками с белой оправой. Длинные белокурые волосы знаменитость собрала в хвост, а на лице сделала естественный макияж.

"Ты моя сказка, и мечта сбылась", – коротко подписала фото Хилтон.

Видно, что звезде очень понравилось путешествие, ведь на всех снимках она выглядит невероятно счастливой. И Пэрис не забывает о правилах безопасности. Она приехала в виноградник в защитной маске, поскольку пандемия коронавируса в мире до сих пор продолжается.