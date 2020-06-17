Знаменитая певица Оля Полякова воспитывает двух дочерей. Старшая Мария по примеру звездной мамочки активно развивает личный блог в инстаграме и ради трафика публикует провокационные фото поцелуев с бойфрендом и в купальнике. Сама же артистка отслеживает страницу дочери и часто заставляет удалять сообщения.

О воспитании детей Оля Полякова рассказала в интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен", которая вышла на ютуб-канале телеведущей. Ранее знаменитость решилась раскрыть личную жизнь 15-летней Марии на всю страну и объявить о ее отношениях с бойфрендом. Однако звездная мама контролирует то, что ее дочь публикует в сети и довольно часто выступает против провокационных сообщений.

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Если сама Оля Полякова давно научилась игнорировать хейтеров, то за эмоциональное состояние Маши после шквала критики изрядно волнуется и готова выяснять отношения с каждым фолловером. Девочка уверяет, что негативные комментарии никак ее не смущают и не скрывает того, что в погоне за трафиком готова делиться с пользователями даже подробностями личной жизни, например, поцелуями с парнем.

Однако певица все же влияет на развитие блога Маши Поляковой, а ее слова остаются в приоритете.

Она очень любит внимание, любит камеры и сниматься. Понятно, когда она выставляет неприемлемые вещи, я ей звоню и говорю: "Ты сошла с ума?". И тогда она все удаляет,

– призналась Оля Полякова.

Оля Полякова об отношениях дочери с бойфрендом

Звезда призналась, что Маша еще не успела познакомить парня с ней. Отношения подростков длятся всего три месяца, два из которых они даже не виделись из-за карантина. Однако дочь очень озабочена тем, чтобы парень понравился звездной матери, на что Полякова отвечает: "Маша, он не мне должен нравиться, а тебе. Если тебе нравится – хорошо".