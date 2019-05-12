Ты мне нравишься, но у нас ничего не получится: иллюстрации о нерешительности в любви

Украинский иллюстратор создал личный проект "Привет, ты мне нравишься, но у нас ничего не получится". Благодаря текстовым историям и иллюстрациям автор хотел поднять такие важные интимные вопросы, как нерешительность, неспособность доверять людям, сложности с принятием решений.

Проект автор Oleksandr Grekhov опубликовал на своей странице в Фейсбук.

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Александр создал несколько женских изображений в виде изображений в соцсети и каждой из них посвятил отдельную жизненную историю.

Мой личный проект "Привет, ты мне нравишься, но у нас ничего не получится". О нерешительности, в которой и неспособность доверять людям, и сложности с принятием решений, и обычная неуверенность в своих силах, и чего там только нет. Не все так плохо, как кажется. Люблю драматизировать, но важные вещи надо говорить, даже если это были ошибочные решения в жизни, и главное - делать это вовремя. И текст, а не иллюстрации. Это настоящая история, но все имена были изменены,

– объяснил свой проект иллюстратор.

История первая. У тебя есть план, а я буду тормозить.

"Привет, ты мне нравишься. Немного похожа на девушку, которую когда-то любил, но это хорошо, она хорошая, и ты классная! Немного расстроена, что в реальной жизни я молчаливее от своей интернет-версии, но вечер затягивается дольше, чем планировали, хороший вечер. Ты знаешь, чего хочешь от жизни, как минимум у тебя есть план, а я буду тормозить. Но и не пытался стать частью этого плана. У нас ничего не получится".



Инна, 24 года // Иллюстрация Oleksandr Grekhov

История вторая. Мне сложно конкурировать с твоей работой.

"Привет, ты мне нравишься. Мы все собирались куда-то сходить, но то, то другое, как иногда бывает, и счет пошел на года. Ты успешная, с любимой работой, которая твоя жизнь. Мне сложно с ней конкурировать, и не думаю, что даже могу попробовать найти в твоем графике свободное место для нас. Но и не пробовал. У нас ничего не получится".



Александра, 27 лет // Иллюстрация Oleksandr Grekhov

История третья. Даже не попробовал совместить наши круги.

"Привет, ты мне нравишься. Мы быстро перепрыгнули в близкую дружбу, но не заметил, или делал вид, что не замечал, когда ты хотела чего-то большего, а когда захотел я, то ты была уже далеко. Ты совсем не мое обычное увлечение с моего же стандартного круга, что тогда напугало. Но даже и не попытался совместить наши круги. У нас ничего не получится".



Ольга, 32 года // Иллюстрация Oleksandr Grekhov



История пятая. Пока не знаю, кто ты.

"Привет, ты мне нравишься. Пока не знаю, кто ты, и будешь ли ты когда-то, но у нас ничего не получится".



Неизвестная // Иллюстрация ​Oleksandr Grekhov