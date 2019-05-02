Ты наше все, – Виктория Бекхэм нежно поздравила мужа Дэвида с днем рождения

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Семья Дэвида Бекхэма
Семья Дэвида Бекхэма / Instagram / @davidbeckham

Одна из самых крепких супружеских пар мира – Виктория и Дэвид Бекхэмы – часто проявляет свои чувства на публику. День рождения футболиста тоже не стал исключением, именно поэтому его любящая жена Виктория поздравила любимого с 44-летием.

У знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма немало достижений в карьере, но то, чем гордится в своей жизни спортсмен больше всего – это большая и крепкая семья. Вместе со своими четырьмя детьми и женой – дизайнером Викторией Бекхэм – он много путешествует и посещает светские мероприятия. Сегодня, 2 мая, он празднует свой 44-й день рождения и Виктория, которая провела с ним в браке почти 20 лет, решила в очередной раз заявить всему миру о своих чувствах.

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"С днем рождения, Дэвид. Ты наше все. Любим тебя больше всего. Целую", – говорится в сообщении, прикрепленном к фотографии знаменитой пары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday @davidbeckham You are our everything xxx We love u so much x Kisses️

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

Также Виктория Бекхэм в своем Instagram показала короткий видеоролик, на котором можно увидеть целую гору серебристых пакетов и воздушных шариков для мужчины-именинника.

День народження Девіда Бекхема
Поздравление от семьи Дэвида Бекхэма / Instagram-Stories / @victoriabeckham

День народження Девіда Бекхема
Поздравление от семьи Дэвида Бекхэма / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Сам же Дэвид обнародовал в своих Instagram-Stories трогательный подарок в виде сэндвича от 7-летней дочери Харпер и открытки от сыновей.

День народження Девіда Бекхема

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Виктория Бекхэм
Источник: LifeStyle 24
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