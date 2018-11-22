Ты просто машина для денег, – дизайнер Роберто Кавалли жестоко "наехал" на Кьяру Ферраньи

В фэшн-индустрии разгорелся новый скандал! Знаменитый дизайнер Роберто Кавалли раскритиковал фото популярного итальянского блогера Кьяры Ферраньи в Instagram.

Так, влиятельный дизайнер прокомментировал фото итальянки, на котором Кьяра позирует в нижнем белье от бренда Intimissimi, с которым она уже долгое время сотрудничает в качестве посла.

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Ты рекламируешь свой пупок! Кем ты себя считаешь! Ты просто машина для денег! В том, что ты делаешь, нет искренности,

– заявил Кавалли.

Вместе с тем за Кьяру вступился ее муж, известный рэппер Fedez. Он ответил на комментарий Роберто: "Скажите мне, пожалуйста, что это фейк". Сама же Ферраньи не отреагировала на критику.

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Напомним, Кьяра Ферраньи снялась для обложки украинского глянцевого журнала ELLE. Для декабрьского номера ELLE Ukraine Ферраньи позировала в объективе итальянского фотографа Рикардо Тиннели. Отмечается, что в новом выпуске Кьяра расскажет свои секреты, как стать успешным fashion-блоггером и завоевать внимание крупных брендов.

Кто такая Кьяяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также одна из самых известных мировых блогеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.