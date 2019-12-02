Ты заслуживаешь всех наград мира! – Потап нежно поздравил Настю Каменских

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Потап очаровал нежным постом о Каменских / Instagram / @kamenskux

После роскошной свадьбы Потап и Настя Каменских приковали к себе внимание миллионов поклонников. Поэтому каждое сообщение пары не обходят вниманием и журналисты LifeStyle 24. На днях Потап растрогал сеть нежным поздравлением для своей любимой.

Настя Каменских победила на церемонии M1 Music Awards 2019. Артистка получила две престижные премии, в частности, именно ее назвали "Певицей года". Кроме этого, трек Каменских "Обещаю" получил специальную награду "Червона рута". На достижение любимой публично отреагировал рэпер Потап.

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В сети он опубликовал эксклюзивное фото с Настей Каменских, сделанное во время обнародования результатов M1 Music Awards 2019. От эмоций артистка выскочила на Потапа и крепко обняла. В заметке рэпер заявил, что NK стоит всех наград и не только в Украине, чем растрогал всех поклонников.

"Я поздравляю свою девочку Настю Каменских с заслуженной победой! Ты для меня всегда певица года, века, жизни! Столько сколько ты сделала в 2019 году, такого разнообразия работ и географии твоего карьерного взлета, пожалуй, нет ни у одной певицы, ты заслуживаешь всех наград мира! Твое мышление и стремление, поистине мировое Я люблю тебя и горжусь тобой ", – написал Потап.

Настя Каменських стала
Настя Каменских стала "Певицей года" / Instagram / @realpotap

Как известно, в конце 2018 года Настя Каменских призналась, что всего за несколько месяцев выучила испанский язык. Артистка отправилась в США и представила там первую латиноамериканскую песню из своего репертуара – Peligroso. Песня вошла в 25 танцевальных треков мира по версии Billboard. Поддерживал ее в этом Потап. Сейчас певица записала еще один испаноязычный трек, который постепенно покоряет мир. Elefante получил миллионные просмотры на ютуб-канале Насти Каменских и помог ей завоевать победу на M1 Music Awards 2019.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости Украины Настя Каменских Потап Награды
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