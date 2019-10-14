Тыквенный крем-суп с розмарином и беконом: рецепт приготовления

Украинские кулинары все чаще предлагают заменить обычные супы на крем-супы, которые едят совсем по-другому. В сети появился оригинальный рецепт блюда с пряным розмарином и беконом.

Осенью немало украинок не знают, какое блюдо приготовить из душистого тыквы. На помощь им приходят блогеры. В сети предлагают рецепты блюд, которые непременно посмакуют даже привередливым гурманам.

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Как приготовить тыквенный крем-суп с розмарином и беконом



Тыквенный суп с розмарином и беконом​ / Food and Wine

Ингредиенты:

небольшая тыква;

лук;

чеснок – 3 зубчика;

веточка розмарина;

бекон – 4 кусочка;

специи.

1. Очистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте его небольшими кубиками и поместите в кастрюлю. На сковороде обжарьте измельченный чеснок и лук, к которым добавьте веточку розмарина. Когда овощи будут прозрачными, выньте специю. Лук и чеснок добавьте к тыкве и залейте все водой.

2. Варите суп до полной готовности тыквы. Сцедите воду и измельчите все блендером. Добавьте соль и специи по вкусу (можно использовать карри). Если суп получился загустевшим, добавьте к нему воды и перекипятите все на легком огне, при этом помешивая блюдо.

3. Обжарьте бекон до корочки, который впоследствии подавайте с супом. Кроме этого, блогеры рекомендуют украсить блюдо сухариками и орехами, которые прекрасно дополняют вкус блюда.