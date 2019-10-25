Как приготовить тыквенный крем-суп: пять вкусных рецептов для осеннего меню

Тыква – это настоящий хит осеннего меню. Это овощ-лидер по содержанию веществ, которые необходимы для нормальной работы организма человека, в частности, в тыкве много железа. Как приготовить вкусный крем-суп из тыквы и что в него добавить для вкуса – далее в материале.

Тыква сама по себе имеет довольно нейтральный вкус, именно в рецепты с ней добавляют много специй и зелени. К супам лучше всего подходят розмарин, лук ичеснок. Подают супы из тыквы вместе с гренками из белого хлеба и тыквенными семечками. Это блюдо не оставит никого равнодушным, поэтому обязательно приготовьте его осенью.

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Вкусные рецепты супов из тыквы

Классический тыквенный крем-суп



Рецепт тыквенного крем-супа

Ингредиенты:

- тыква – 1 кг;

- репчатый лук – 2 шт.;

- чеснок – 3 зубчика;

- коньяк – 50 мл;

- петрушка – 20 г;

- сливочное масло – 100 г;

- тыквенные семечки – 20 г;

- сливки;

- соль и перец – по вкусу.

Рецепт приготовления тыквенного крем-супа:

1. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте на нем лук. Измельчите головки чеснока и добавьте к луку.

2. Порежьте на мелкие кусочки тыкву. Добавьте их на сковороду. Жарьте на небольшом огне, пока тыква не размякнет. После этого добавьте коньяк.

3. Заблаговременно приготовьте куриный бульон с лавровым листом и душистыми травами. Добавьте в него тыквенную массу. Посыпьте смесь перцем и солью по вкусу.

4. Нарежьте петрушку, высыпьте ее в суп. После этого добавьте сливочное масло и немного сливок. Взбейте массу блендером до однородности. Перед подачей украсьте суп тыквенными семечками.

Тыквенный суп с сыром



Рецепт тыквенного супа с плавленым сыром

Ингредиенты:

- очищенная тыква – 500 г;

- картофель – 4 шт.;

- лук – 1 шт.;

- 2 зубка чеснока;

- плавленый сыр – 100 г;

- сливочное масло – 50 г;

- 1 лавровый лист;

- 0,5 ч. ложки паприки;

- черный молотый перец и соль по вкусу.

Рецепт приготовления тыквенного супа с плавленым сыром:

1. Тыкву и картофель порежьте на небольшие кусочки. Поставьте варить тыкву с лавровым листом и водой, а через 10 минут добавьте картофель и варите еще 10 минут.

2. Измельчите лук и чеснок. Поджарьте их на сливочном масле. Добавьте полученную смесь в тыквенный суп, посолите и добавьте специи.

3. Плавленый сыр порежьте небольшими пластинками. Снимите кастрюлю с огня и сделайте пюре блендером. Затем снова поставьте тыквенный суп на огонь, добавьте сыр и подержите на огне еще пару минут, пока сыр не расплавится.

4. Тыквенный суп оставьте настаиваться 10 минут и подавайте теплым с гренками из белого хлеба.

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Тыквенный суп с имбирем



Рецепт тыквенного супа с имбирем

Ингредиенты:

- тыква – 1 кг;

- морковь – 2 шт.;

- имбирь – 20 г;

- растительное масло – 2 ст. л.;

- лук – 1 шт.;

- вода – 500 мл;

- молоко – 100 мл.

Рецепт приготовления тыквенного супа с имбирем:

1. Разогрейте на сковороде растительное масло. Порежьте тыкву и имбирь на небольшие кусочки и обжарьте до появления золотистой корочки.

2. В кастрюле пожарьте лук до мягкости, добавьте натертую морковь.

3. Смешайте все овощи вместе в большой кастрюле и залейте горячей водой. Доведите до кипения и варите на среднем огне в течение 5-6 минут. Добавьте соль и перец по вкусу. Долейте молоко.

4. Суп перебейте до однородности блендером. Еще раз доведите до кипения. Подавайте с тыквенными семечками и зеленью.

Тыквенный суп с фрикадельками



Рецепт супа-пюре из тыквы с фрикадельками

Ингредиенты:

- тыква – 800 г;

- куриное филе – 500 г;

- сливки 33% – 250 мл;

- 2 веточки свежего или сушеного базилика;

- 1 яйцо;

- пучок укропа, тыквенные семечки.

Рецепт приготовления супа-пюре из тыквы с фрикадельками:

1. Очистите и мелко порежьте тыкву. Отварите до мягкости, перебейте в блендере.

2. Куриное филе пропустите через мясорубку, добавьте к фаршу яйцо, укроп и базилик, поперчите и посолите по вкусу.

3. Доведите до кипения 1 литр воды или куриный бульон, выложите фрикадельки, формируя их двумя ложками. Варите их 5 мин, затем добавьте пюре из тыквы, варите еще 5 мин, добавьте сливки. Прогрейте еще 5 мин, но не доводите до кипения. Подавайте с тыквенными семечками.

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Тыквенный суп с карри



Рецепт тыквенного супа с карри

Ингредиенты:

- тыква – 500 г;

- вяленые томаты – 70 г;

- томатная паста – 1 ст. л.;

- вода – 2 стакана;

- лук – 1 шт.;

- чеснок – 2 зубчика;

- чили – 1 шт.;

- растительное масло – 2 ст. л.;

- приправа карри – 1 ч. л.;

- сливки – 100 мл;

- соль, перец, зелень, орехи, семечки – по вкусу.

Рецепт приготовления тыквенного супа с карри:

1. Измельчите чеснок и лук, обжарьте на масле. Нарежьте тыкву на средние куски.

2. В кастрюлю выложите лук, чеснок и тыкву. Добавьте карри и томатную пасту. Тушите тыкву 3-4 минуты, постоянно помешивая. Добавьте соль, перец и воду. Доведите до кипения и варите в течение 15 минут.

3. Добавьте вяленые томаты. После этого перебейте массу блендером. Добавьте сливки и поставьте на средний огонь на 5 минут, но не доводите до кипения. Подавайте с гренками, семечками, зеленью и орехами по вкусу.