Тысяча сотрудников полиции будут охранять Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Пакистане

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

В понедельник, 14 октября, начинается "рисковый" королевский тур герцогов Кембриджских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон – в Пакистане.

Королевский тур продлится до 18 октября. Его характеризуют как "сложное путешествие герцогов Кембриджских, учитывая логистические и соображения безопасности". Это будет самый громкий визит королевской семьи за последние 13 лет из-за нестабильной ситуации в стране и угрозы терроризма.

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Как сообщает издание Express, Кейт и Уильяма будут охранять 1000 сотрудников полиции в течение четырех дней. Также по сообщению Кенсингтонского дворца, тур станет "важным дипломатическим событием для пары и признаком их растущего старшинства в королевской семье".

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Супруги планируют встретиться с большим количеством социальных групп: дети, молодежь, члены правительства, бизнесмены, благотворители, защитники природы, известные деятели культуры и спорта и другие.

Последними членами королевской семьи, которые посетили Пакистан, были принц Чарльз и Камилла в 2006 году, когда, по словам дипломатов, страна была менее безопасной, чем сейчас.

Принц Чарльз і його дружина Камілла у 2006 році в Пакистані
Принц Чарльз и его жена Камилла в 2006 году в Пакистане

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
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