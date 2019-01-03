"Тысячи из вас писали мне пойти и я иду": Сергей Притула потроллил Зеленского в сети

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула снял смешное видео, в котором спародировал заявление актера и художественного руководителя "Студии Квартал-95" Владимира Зеленского о баллотировании на пост Президента Украины.

Новость о намерениях Владимира Зеленского стать Президентом Украины взорвала сеть в новогоднюю ночь 31 декабря 2018 года. Его обращение к украинцам с заявлением о баллотировании транслировалось на телеканале 1+1, а также он опубликовал его на странице в Instagram.

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Украинский шоумен Сергей Притула решил посмеяться над коллегой и записал смешное видеообращение к своим поклонникам в подобном стиле. Он опубликовал ролик на своей официальной странице в Facebook.

Уважаемые украинцы! Вот и пришел Новый 2019 год, с которым я вас сердечно поздравляю. Новый год ознаменовался тем, что все баллотируются в кандидаты в президенты. Тысячи из вас писали мне "Сергей, иди" и сегодня я хочу пообещать вам в сразу выполнить то, что обещаю. Я обещаю вам – я и моя команда, мы идем в отпуск. До встречи после Крещения,

– говорилось в видео Сергея Притулы.