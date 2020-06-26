Российский актер Михаил Ефремов оказался на скамье подсудимых после резонансного ДТП в Москве. Сейчас адвокат знаменитости рассказал о его состоянии здоровья, отметив, что на днях тот пережил сердечный приступ.

Состояние здоровья Михаила Ефремова

Об этом юрист Эльман Пашаев рассказал изданию "Московский комсомолец". По словам адвоката, в четверг, 25 июня, Михаил Ефремов хотел посетить могилу матери и почтить ее память в годовщину смерти. Однако актер этого так и не сделал: в этот день он пережил сердечный приступ.

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Плохо Михаилу Ефремову стало накануне годовщины смерти мамы. Родственники, которые заметили изменение состояния его здоровья, хотели вызвать медиков, однако актер отказался от любой помощи.

Сейчас Эльман Пашаев расценивает такие действия своего подзащитного как самоистязание. Юрист добавил, что Михаил Ефремов находится в подавленном состоянии и не хочет покидать свою квартиру даже из-за уважительных причин.

Что известно о резонансном ДТП с участием Ефремова

8 июня Михаил Ефремов сел за руль своего внедорожника пьяным. Машина актера на скорости выехала на встречную полосу и протаранила грузовик в Москве. В результате столкновения погиб Сергей Захаров, который работал курьером и на время инцидента доставлял продукты в заведения питания. Мужчина умер в больнице на следующий день после аварии.

Сам Михаил Ефремов не пострадал. На видео, которое сделали очевидцы после ДТП, видно, что актер едва стоял на ногах и не мог объяснить, что произошло. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом и ожидает приговора суда. Мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

В то же время Михаил Ефремов хочет материально помочь семье погибшего. Актер даже хотел усыновить детей Сергея Захарова, чтобы заботиться о них. Такое заявление остро раскритиковали родственники жертвы ДТП, а адвокат Ефремова пояснил, что речь шла не об опекунстве, а о финансовом обеспечении.