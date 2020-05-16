У онкобольной Анастасии Заворотнюк началась ремиссия и муж отказался от ее лечения, – СМИ

В конце апреля известную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы с диагнозом глиобластома – опухоль мозга. Врачам удалось определить вирусы, которые могут обезвредить злокачественные клетки. Однако на данном этапе родные артистки отказались от лечения.

Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев отметил, что у его жены началась ремиссия. В настоящее время он решил отказаться от ее лечения. Такое решение Петра прокомментировал изданию KP.ru директор российского института молекулярной биологии Александр Макаров.

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Медики официально подтвердили у Анастасии Заворотнюк рак мозга. У знаменитости началась ремиссия, поэтому было принято решение не применять новое лечение.

К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Сказал: "Подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо, тогда мы начнем новый курс лечения." Но мы провели тестирование ее клеток и знаем, какой вирус действует на них,

– рассказал Макаров.

Что до новейшего метода лечения, то он заключается в том, чтобы с помощью вирусов уничтожать опухоли пациентов, страдающих от онкологических заболеваний. Вирус внутри организма размножается и убивает клетки опухоли, а здоровые клетки вырабатывают интерферон и не заражаются.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Тогда российские СМИ писали, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга. Согласно неофициальным данным, Анастасия была в Польше и Германии, где врачи подтвердили диагноз. Соседи звезды рассказывали, что она жаловалась на сильные головные боли, которые невозможно было снять медикаментозным путем. Бороться с тяжелым недугом артистке помогают родные, в частности муж Петр Чернышев.