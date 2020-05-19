У украинского певца Назара Савко подозревают коронавирус: Заболела вся семья

У известного львовского композитора и певца Назара Савко врачи подозревают коронавирус. Сейчас артист находится в больнице. Он признался, что заболели все члены его семьи, кроме детей.

Коронавирусом продолжают инфицироваться звезды шоу-бизнеса. Назар Савко на личной странице в фейсбуке распространил сообщение, в котором отметил опасность COVID-19 и рассказал о том, как переносят болезнь его родные. Певец призывает ответственно отнестись к этому недугу, ведь он действительно очень коварен.

Читайте также: Екатерина Кухар тронула сообщением: Мир никогда не будет таким, как раньше

Родственники Назара Савко, заразившиеся коронавирусом

Артист признался, что первой заболела жена. После этого симптомы заболевания появились у него. Экспресс тест на СOVID-19 у обоих показал негативный результат. Через несколько дней заболела мама Назара. Обе женщины находились в больнице. Позже самочувствие ухудшилось у папы Савко, однако он отказался от госпитализации. Дети здоровы, никаких симптомов коронавирусной болезни у них нет.

Как перенесла болезнь жена Назара Савко?

Жена артиста Надя 2 мая почувствовала слабость. У нее был кашель и температура поднялась до 38.5 градуса. Ее состояние не улучшалось, поэтому решили провести обследование. Женщине сделали рентген, анализ крови, экспресс-тест и ПЦР. Рентген показал двустороннее воспаление легких. Экспресс-тест также не подтвердил наличие вируса в организме. Результат тест ПЦР до сих пор ждут из Киева. С каждым днем Надя чувствовала себя все хуже и температура не спадала, поэтому ее госпитализировали. Вчера, 18 мая, жена певца вернулась домой. Ее температура в пределах нормы, общее состояние также улучшилось.

Какие симптомы COVID-19 имеются у композитора?

4 мая у Назара Савко поднялась температура. Однако через четыре дня состояние улучшилось. Присутствовал легкий кашель, поэтому певец также решил сделать такое обследование, как и его жена. Рентген показал острый бронхит. Экспресс-тест был отрицательный. Назар отметил, что медсестра, которая его проводила, положительного еще не видела. Сейчас кашель не прекращается, а также появилась боль внизу с правой стороны спины. Температура у него стабильная – 36.6 градуса.

Симптомы коронавируса у мамы певца

74-летняя женщина почувствовала аналогичные симптомы, как у Нади, 8 мая. Уже через 6 дней ее также госпитализировали. Температура поднялась до 39.1 градуса. Она и до сих пор находится под наблюдением врачей, однако чувствует себя уже лучше.

Что известно о болезни отца Назара Савко?

76-летний мужчина заболел 15 мая, однако отказался ехать в больницу. Назар лечил его в домашних условиях. На четвертый день папа почувствовал облегчение, выходил на улицу курить, у него появился аппетит. Однако температура все еще неустойчива: 37.3-37.7 градуса.

Читайте также: Влад Яма подозревает, что имел коронавирус: Организм вел себя странно

Платное ли лечение?

Савко рассказал, что лечение интенсивное и бесплатное. В него входят капельницы с антибиотиками и противовирусными препаратами, а также большое количество уколов.

Назар поблагодарил врачей, которые помогают бороться с пандемией коронавируса и отметил, что они очень хорошо выполняют свою работу.

После ослабления карантина произойдет большой "бум" заболеваемости. Потому что все только начинается! Берегите себя! Будьте внимательны и безопасны! Надеюсь эта статья была для вас полезна,

– написал Назар Савко.

Отметим, по состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 18 876 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 548 человек. Удалось выздороветь 5 632 больным. Несмотря на ослабление карантина, необходимо заботиться о своей безопасности и безопасности родных.