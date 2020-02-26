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У 56-летнего Николаса Кейджа роман с гораздо младшей девушкой, – СМИ

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Николас Кейдж закрутил новый роман / Instagram / @nicolascagefans

Голливудский актер Николас Кейдж в 56 лет уделяет большое внимание личной жизни. После неудачного 4-дневного брака его заметили в сопровождении таинственной незнакомки.

Как сообщает The Daily Mail, первый выход возможной пары состоялся в субботу, 22 февраля. Около 13 часов Николас Кейдж в сопровождении очаровательной брюнетки приехал на кладбище в Новом Орлеане. Там, по данным СМИ, актер приобрел гробницу еще в 2010 году.

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Для обычного выхода Николас Кейдж выбрал довольно грубый образ: кожаные штаны с курткой и белую футболку. Этого же стиля придерживалась и вероятная избранница голливудского ловеласа, которая дополнила look обувью на каблуках и украшениями. Пара держалась за руки, что и спровоцировало слухи о новом романе. Однако пока Николас Кейдж не прокомментировал новостей западных СМИ и не рассекретил имя волшебной азиатки.

Ніколас Кейдж закрутив новий роман
Николас Кейдж закрутил новый роман / The Daily Mail

Что известно о личной жизни Николаса Кейджа?Голливудского актера Николаса Кейджа с легкостью можно назвать ловеласом. Впервые к алтарю он пошел в 1995 году. Его избранницей стала Патриция Аркетт. Однако уже через 6 лет пара объявила о разводе, не комментируя причин.

Но неудачный опыт отнюдь не повлиял на актера, поэтому он во второй раз решился жениться. Николас Кейдж влюбился в Лизу Марию – дочь легендарного певца Элвиса Пресли. Супруги внезапно развелись в 2004 году. С тех пор у актера был длительный роман с официанткой Элис Ким. Девушка не стала его официальной женой даже после рождения единственного сына Кал-Эла Каппола.

Следующей женщиной в жизни 56-летнего Николаса Кейджа стала визажистка Эрика Койке. Пара закрутила роман во время поездки в Пуэрто-Рико, в апреле 2018 года. После свадьбы Николас Кейдж признался, что Койке одновременно встречалась еще с одним мужчиной и хитростью заключила с ним брак в Лас-Вегасе. Сама Эрика это опровергает, а очевидцы их спонтанной свадьбы рассказывали, что американка даже отказывала Николасу идти к алтарю. Она захотела получить компенсацию от экс-возлюбленного, ведь даже 4-дневный брак не освобождает его от раздела имущества. Официально они развелись 4 июня 2019 года. 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные романы Голливуд LifeStyle
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