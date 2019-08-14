У актрисы "Игры престолов" Джозефин Гиллан забрали 8-месячного ребенка: скандальные подробности
У экс-проститутки и актрисы, которая по иронии судьбы сыграла проститутку Марею в сериале "Игра престолов", Джозефин Гиллан израильская власть отобрала 8-месячного ребенка и отправила на опеку в другую семью.
Об этом Джозефин сообщила в своем микроблоге в Twitter, опубликовав видео, как правоохранители забирают из дома ее дочь Глорию. Актриса попросила о помощи в социальных сетях. Как пишет израильское издание The Times of Israel, сейчас ребенок временно живет в приемной семье до судебного заседания.
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Сама же Джозефин добавила в подписи, что на некоторое время отдала свою 8-месячную дочку подруге, потому что проходила полный курс лечения от депрессии.
Правоохранители в Израиле неожиданно пришли в дом, когда самой Гиллан там не было, и забрали 8-месячную Глорию.
Похитили мою дочь и забрали ее в другую семью! Мне не разрешено видеть ее или иметь контакт! Я не знаю, где она. Я не была там в то время и не знала, что они сделали! Это совершенно возмутительно. Я не сделала ничего плохого, и моя подруга, которая заботилась о дочке, тоже,
– заявила актриса.
Джозефин Гиллан с дочерью / Twitter / @Officialmarei
Кто такая Джозефин Гиллан?
Джозефин Гиллан получила известность после роли рыжеволосой проститутки Мареи в борделе Мизинца в известном сериале "Игра престолов". Неожиданно то, что девушка до актерской карьеры работала проституткой и снималась в порно под псевдонимом Софи О'Брайен.
О кастинге в "Игру престолов" Гиллан узнала через объявление в интернете, в котором было указано о поисках девушек без татуировок, которые смогут полностью раздеваться на камеру.