У актрисы "Игры престолов" Джозефин Гиллан забрали 8-месячного ребенка: скандальные подробности

У экс-проститутки и актрисы, которая по иронии судьбы сыграла проститутку Марею в сериале "Игра престолов", Джозефин Гиллан израильская власть отобрала 8-месячного ребенка и отправила на опеку в другую семью.

Об этом Джозефин сообщила в своем микроблоге в Twitter, опубликовав видео, как правоохранители забирают из дома ее дочь Глорию. Актриса попросила о помощи в социальных сетях. Как пишет израильское издание The Times of Israel, сейчас ребенок временно живет в приемной семье до судебного заседания.

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https://t.co/uqXyRfjxYM hi if you could please take a moment out of your time to read the tragedy I'm going through and please look into your heart my baby girl needs help! Urgently! ️ God bless everyone — josephine gillan (@Officialmarei) 7 серпня 2019 р.

Сама же Джозефин добавила в подписи, что на некоторое время отдала свою 8-месячную дочку подруге, потому что проходила полный курс лечения от депрессии.

Правоохранители в Израиле неожиданно пришли в дом, когда самой Гиллан там не было, и забрали 8-месячную Глорию.

The disturbing moment that the #Israeli #socialservices kidnapped my baby! At 12:30pm at night on Sunday! My friend pleaded! But was threatened to jail if she did not hand over my baby! me & loving friend and her family! We are all heartbroken! #IsraeliCrimes #unjust pic.twitter.com/azr2GHSede — josephine gillan (@Officialmarei) 7 серпня 2019 р.

Похитили мою дочь и забрали ее в другую семью! Мне не разрешено видеть ее или иметь контакт! Я не знаю, где она. Я не была там в то время и не знала, что они сделали! Это совершенно возмутительно. Я не сделала ничего плохого, и моя подруга, которая заботилась о дочке, тоже,

– заявила актриса.



Джозефин Гиллан с дочерью / Twitter / @Officialmarei

Кто такая Джозефин Гиллан?

Джозефин Гиллан получила известность после роли рыжеволосой проститутки Мареи в борделе Мизинца в известном сериале "Игра престолов". Неожиданно то, что девушка до актерской карьеры работала проституткой и снималась в порно под псевдонимом Софи О'Брайен.

О кастинге в "Игру престолов" Гиллан узнала через объявление в интернете, в котором было указано о поисках девушек без татуировок, которые смогут полностью раздеваться на камеру.