У актрисы Ольги Куриленко обнаружили коронавирус

Известная украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко поразила поклонников, заявив, что у нее диагностировали коронавирус. Знаменитость болеет уже неделю.

Вирусная пневмония, которую спровоцировал коронавирус уже поставила под угрозу здоровье и жизнь более чем 156 тысяч человек. Среди инфицированных есть и популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. Она рассказала о своем заболевании на официальный странице в инстаграме и призвала поклонников быть осторожными и заботиться о себе.

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Коронавирус не оминает актеров, моделей, спортсменов и других знаменитостей. К числу инфицированных попала и Ольга Куриленко.

Сижу в изоляции дома с диагнозом "Коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно!

– написала в публикации Ольга.

Что известно об актрисе Ольге Куриленко?Ольга родом из Бердянска. В 1996 году она переехала в Париж, а в 2005 году состоялся ее дебют в кино. 41-летняя актриса сыграла в около 40 фильмах, в том числе в продолжении популярной серии Джеймса Бонда "Квант милосердия". Она сотрудничала со многими именитыми режиссерами и актерами, в частности с Томом Крузом.