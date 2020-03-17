У актрисы Рейчел Мэтьюз подтвердили коронавирус: звезда "Холодного сердца 2" описала симптомы

26-летняя американская актриса заявила, что прошла тест на коронавирус и ее результаты – позитивные. Свой диагноз она рассекретила в инстаграм-сторис, рассказав, что последнюю неделю провела в изоляции. Кроме того, знаменитость подробно описала симптомы недуга, которые ей пришлось испытать.

Один за другим голливудские звезды и медийные личности обнародуют результаты пройденных накануне тестов на коронавирус. Так, Рейчел Мэтьюз оказалась среди числа тех знаменитостей, которые решились бороться с болезнью публично.

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Сегодня, 17 марта, на личной странице в инстаграме звезда самого кассового мультфильма "Ледяное сердце 2" объявила о своем диагнозе – заражение коронавирусом. Она призналась, что последнюю неделю провела в изоляции и будет оставаться на карантине и впредь до того времени, пока врачи не посоветуют принимать другие меры: "Я чувствую себя лучше".

Кроме того, Рэйчел Мэттьюз решила публично раскрыть все симпомы заболевания, которые она испытывала на ранних стадиях. Актриса отметила, что решилась на такие действия, чтобы в очередной раз собственным примером напомнить каждому, что именно сейчас то время, когда мы должны быть ответственными и заботиться друг о друге.

Симптомы коронавируса, которые почувствовала Рэйчел Мэттьюз:

1 день : боль в горле, головная боль и усталость

: боль в горле, головная боль и усталость 2 день : легкая лихорадка, ужасные боли в теле, озноб, резкая боль в легких, начался сухой кашель, нет аппетита

: легкая лихорадка, ужасные боли в теле, озноб, резкая боль в легких, начался сухой кашель, нет аппетита 3 день : отсутствие лихорадки, незначительные боли в теле, глубокий сухой кашель, одышка, большая усталость, отсутствие аппетита

: отсутствие лихорадки, незначительные боли в теле, глубокий сухой кашель, одышка, большая усталость, отсутствие аппетита 4 день : симптомы менее ощутимы, однако в легких оставалась тяжесть и затрудненное дыхание, потеряла обоняние и вкус, нет аппетита

: симптомы менее ощутимы, однако в легких оставалась тяжесть и затрудненное дыхание, потеряла обоняние и вкус, нет аппетита 5 – 7 дни: симптомы оставались неизменным



Больная коронавирусом Рейчел Мэтьюз описала симптомы / Instagram / @rachellynnmatthews

Что известно о Рейчел Мэтьюз?

26-летняя американская актриса прославилась тем, что снялась в главной роли мистического фильма ужасов "Счастливый день смерти", режиссером которого выступил ее дядя Кристофер Бо Лэндон. Кроме того, Рейчел Мэтьюз появилась во второй части популярного анимационного фильма "Холодное сердце". Она озвучила героиню Honeymaren, которая стала подругой Эльзы.

В мире подтверждено почти 180 000 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них погибло более 7 тысяч человек, выздоровели – более 78 тысяч. За пределами Китая Covid-19 уже забрал больше жизней, чем в Поднебесной. В США вчера, 16 марта, стартовали клинические испытания вакцины против коронавируса. В тестировании приняли участие 45 волонтеров.



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