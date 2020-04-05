У фильма-номинанта на Оскар-2018 "Назови меня своим именем" будет долгожданное продолжение
Фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name) после нескольких лет слухов получил официальное подтверждение своего продолжения. Сейчас съемки ленты не происходят из-за вспышки пандемии.
Об официальном продолжении знаменитого фильма, который номинировали на Оскар-2018 в четырех номинациях (включая категории "Лучший фильм") заявил сам режиссер ленты Лука Гуаданьино в издании La República.
Интересно Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
По его словам, в сиквеле "Назови меня своим именем" мы увидим тех же героев – Элио и Оливера, которые влюбляются друг в друга в небольшом городке в Италии. После выхода фильма актеры Тимоти Шала и Эрми Хаммер получили немалую популярность.
До всей этой ситуации с коронавирусом я летал в США встретиться с автором, которого я обожаю и чье имя я не хочу называть, чтобы обсудить с ним вторую часть. К сожалению, все пришлось отменить. Но, конечно, работать с Тимоти Шала, Эрми Хаммером, Майклом Сталбаргом, Эстер Гаррел и другими актерами – это огромное удовольствие. Все они появятся в новом фильме,
– поделился режиссер.
Сейчас съемки фильма стоят на паузе, но восстановятся, как только утихнет пандемия коронавируса. О продлении итальянской ленты слухи ходили еще с премьеры первого фильма в 2017 году, но до сих пор никто не решался их подтвердить. Теперь же фанаты могут с нетерпением ожидать выхода новой картины.
Что известно о фильме "Назови меня своим именем"?Романтическая история развивается между юным парнем Элио и ученым Оливером, который живет в семье первого на уютной даче в Италии. Парень и мужчина изначально не понимают особую связь между ними, но со временем начинают все лучше узнавать друг друга и чувства, которые возникают между ними. Фильм снят по одноименному роману Андре Асимана. Кинолента "Назови меня своим именем" быстро приобрела статус культовой, а на церемонии Оскар-2018 получила одну награду из 4-х номинированных – за лучший адаптированный сценарий.
Назови меня своим именем 2017: смотрите трейлер фильма онлайн