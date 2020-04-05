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У фильма-номинанта на Оскар-2018 "Назови меня своим именем" будет долгожданное продолжение

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Кадр из фильма "Назови меня своим именем" / IMDb

Фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name) после нескольких лет слухов получил официальное подтверждение своего продолжения. Сейчас съемки ленты не происходят из-за вспышки пандемии.

Об официальном продолжении знаменитого фильма, который номинировали на Оскар-2018 в четырех номинациях (включая категории "Лучший фильм") заявил сам режиссер ленты Лука Гуаданьино в издании La República.

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По его словам, в сиквеле "Назови меня своим именем" мы увидим тех же героев – Элио и Оливера, которые влюбляются друг в друга в небольшом городке в Италии. После выхода фильма актеры Тимоти Шала и Эрми Хаммер получили немалую популярность.

До всей этой ситуации с коронавирусом я летал в США встретиться с автором, которого я обожаю и чье имя я не хочу называть, чтобы обсудить с ним вторую часть. К сожалению, все пришлось отменить. Но, конечно, работать с Тимоти Шала, Эрми Хаммером, Майклом Сталбаргом, Эстер Гаррел и другими актерами – это огромное удовольствие. Все они появятся в новом фильме,
– поделился режиссер.

Сейчас съемки фильма стоят на паузе, но восстановятся, как только утихнет пандемия коронавируса. О продлении итальянской ленты слухи ходили еще с премьеры первого фильма в 2017 году, но до сих пор никто не решался их подтвердить. Теперь же фанаты могут с нетерпением ожидать выхода новой картины.

Что известно о фильме "Назови меня своим именем"?Романтическая история развивается между юным парнем Элио и ученым Оливером, который живет в семье первого на уютной даче в Италии. Парень и мужчина изначально не понимают особую связь между ними, но со временем начинают все лучше узнавать друг друга и чувства, которые возникают между ними. Фильм снят по одноименному роману Андре Асимана. Кинолента "Назови меня своим именем" быстро приобрела статус культовой, а на церемонии Оскар-2018 получила одну награду из 4-х номинированных – за лучший адаптированный сценарий.

Назови меня своим именем 2017: смотрите трейлер фильма онлайн

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Кино
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