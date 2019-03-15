У Эмбер Хёрд появился новый бойфренд: фото

Американская киноактриса все чаще появляется на прогулках с новыми мужчинами. Лишь недавно ее заметили с арт-дилером Вито Шнабель, как уже на днях ее можно было увидеть за поцелуями с аргентинским режиссером Андресом Мускетти.

В известном онлайн-издании TMZ журналисты показали фотографии, на которых голливудская звезда нежно целует своего нового избранника. Фанаты знают бойфренда Эмбер по фильму "Оно" (2017) и "Мама" (2013), режиссером которых он выступил.

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Они гуляли по улицам Лос-Анджелеса и перед тем, как сесть в автомобиль, нежно поцеловали друг друга. На снимках Хёрд выглядит счастливой, таким образом окончательно подтвердив свой разрыв с предыдущим парнем Вито Шнабелем и новым романом с Андресом.



Эмбер Хёрд с новым бойфрендом Андресом Мускетти/ TMZ



Эмбер Хёрд с новым бойфрендом Андресом Мускетти/ TMZ

Стоит добавить, что к отношениям с Шнабель и Андресом актриса имела долгий роман с миллиардером Илоном Маском, а перед этим находилась в браке с актером Джонни Депом. С тех пор между экс-супругами до сих пор тянется судебная волокита, в которой они обвиняют друг друга в прошлых ошибках.