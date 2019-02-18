У Кейтлин Дженнер, который сменил пол, родился седьмой внук: фото

69-летняя Кейтлин Дженнер, которая в прошлом была мужчиной Уильямом Брюсом Дженнером, стала бабушкой в седьмой раз. 17 февраля бывший отчим сестер Кардашян сообщила о пополнении в семье ее сына – Бертона Дженнера.

Первые фото с новорожденным Кейтлин опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для Бертона Дженнера и его возлюбленной Валери сын стал вторым ребенком. Известно, что пара воспитывает еще двухлетнего сына Боде.

Добро пожаловать в этот мир, Уильям Бер Дженнер (William Behr Jenner)! Поздравляю Бертона и Валери! Люблю ваc,

– говорится в подписи к снимку.

Добавим, что для Кейтлин это седьмой внук. Ранее ее дочь Кассандра родила троих детей, у сына Брэндона также появилась девочка в семье и дочь Кайли Дженнер год назад родила ребенка, которого назвала Сторми.



Кейтлин Дженнер с седьмым внуком​ / Instagram / @caitlynjenner



Новорожденный внук Кейтлин Дженнер​ / Instagram / @caitlynjenner

Кто такая Кейтлин Дженнер?

Кейтлин в прошлом была известным олимпийским чемпионом-мужчиной по легкой атлетике и национальным героем США. Экс-Уильям Брюс Дженнер в 2015 году сделал операцию по смене пола, оставив в прошлом три брака с женщинами, в каждом из которых родилось вместе шестеро детей.



Самый длинный брак, который длился с 1991 по 2015 год, стал брак с Крис Дженнер, у которых родилось двое общих детей – модели Кайли и Кендалл Дженнер. Он также стал отчимом для других четырех детей Крис Дженнер – Кортни, Ким, Роб и Хлои Кардашян