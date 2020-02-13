У Кэти Перри заподозрили беременность: подробности

У известной американской певицы Кэти Перри подозревают беременность. Внимание журналистов привлек круглый живот знаменитости, которым она блеснула во время последних светских выходов.

Журналисты ТСН.ua проанализировали последние фото Кэти, сделанные иностранными коллегами, и высказали свои догадки о возможной беременности американской звезды.

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Кэти Перри посетила популярное шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе. Для этого выхода певица выбрала коралловый костюм с принтом, похожим на леопардовый. Такой лук состоял из двубортного жакета и свободных брюк и топа белого цвета. Наряд звезда совместила с белыми пластиковыми босоножками. Ее уши украшали золотые серьги с крупными жемчужинами.

Завершила эффектный образ прической с хвостиком на макушке и ярким макияжем, в котором сделала акцент на глазах, добавив персиковые тени.

Как отмечает ТСН.uа о возможной беременности артистки свидетельствует круглый живот, который очень заметен под пиджаком, нижняя пуговица которого была расстегнута. Однако это уже не первый знак особого положения Кэти Перри.



Кэти Перри на шоу Джимми Киммела / Фото: Getty Images

Кэти Перри в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Вчера, 12 февраля, она побывала на премьере нового голливудского сезона шоу American Idol, где является членом жюри. Для этого мероприятия Перри выбрала короткое нежно-розовое платье с серебристым принтом, который также был похож на леопардовый. Особого шарма ей добавлял тонкий пояс-веревка на талии. Красавица соединила такой наряд с кремовыми остроносыми мюлями. Ее шею и уши украшали крупные украшения.

Дополнила образ укладкой с легкими локонами и ярким макияжем. Она накрасила глаза тенями кирпичного цвета и нюдовой помадой.

Интересно то, что в этом наряде также можно увидеть круглый живот Кэти. Поэтому, возможно, совсем скоро у звездной пары Кэти Перри и Орландо Блума будет ребенок.



Кэти Перри на премьере проекта American Idol / Фото: Getty Images

О возможной беременности певицы также свидетельствует ее недавний образ в объемном коралловом платье с рукавами три четверти от Lela Rose. Возможно, она выбрала такой наряд, чтобы скрыть свой живот.



Кэти Перри в объемном платье / Фото: Getty Images