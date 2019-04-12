У красоты нет возраста: топ самых соблазнительных женщин, которым за 50

Красота женщины не зависит от возраста: каждая может выглядеть роскошно как в 20, так и в 50 лет. Украинские и зарубежные звезды с мировой славой доказывают на собственном примере то, что с годами они становятся все красивее и желаннее. Главное – это правильный уход за собой и здоровое питание.

Так, если человек годами будет употреблять вредную пищу, будет иметь проблемы с алкоголем или наркотиками и постоянно страдать из-за стрессов – может случиться все наоборот: в юном возрасте прибавит себе десяток лет.

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Ранее народная артистка Украины Ольга Сумская эксклюзивно для журналистов LifeStyle 24 рассказывала о своих секретах ухода за собой. 52-летняя актриса отметила, что любой женщине нужно заботиться о своей красоте в зависимости от возможностей. Вместе с этим, Ольга не скрывает того, что делала "инъекции красоты" после того, как ей исполнилось 50 лет.

Неуважение к себе и женская лень часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой,

– яснила Сумская.



Ольга Сумская / Instagram / olgasumska

По словам Оли, когда ей не хватает времени – она может легко сделать полезную маску для себя из того, что может быть в холодильнике. Поэтому можно находить различные возможности для поддержания своей красоты.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку мировых знаменитостей в возрасте от 51 до 69, которые поражают своей молодостью и подтверждают тот факт, что у красоты нет возраста.

Кто поражает своей внешностью независимо от возраста?

Моника Беллуччи, 54

Красота итальянки Моники Беллуччи сводила с ума миллионы поклонников. Что интересно, актриса с роскошной фигурой и черными волосами неоднократно признавалась в том, что никогда особо не любила спорт или диеты.

Моника прославилась любовью к своей нестандартной фигуре. В одном из интервью она сказала, что "женщина красива тогда, когда считает себя такой".

Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, и без чего я могу прожить,

– Моника Беллуччи.



Моника Беллуччи / Getty Images

Карла Бруни, 51

Бывшая первая леди Франции и экс-супермодель Карла Бруни с возрастом не прекращает следить за своим телом. В этом ей помогают сбалансированное диетическое питание и активные физические нагрузки. Ранее иностранные СМИ писали, что женщина любит йогу и танцевальную гимнастику.

Так 51-летняя Карла продолжает поражать своей элегантностью и красотой. Главный ее совет – не быть длительное время под солнцем, особенно без солнцезащитного крема (ведь от этого быстро стареет кожа).



Карла Бруни / Getty Images

Синди Кроуфорд, 53

Модель часто эпатирует в короткой облегающей одежде и не боится демонстрировать идеальную фигуру в купальнике. Для Синди здоровый образ жизни заключается в балансе – это когда "есть время для друзей, семьи, благотворительности, для себя и работы".

Когда я была молодая, то меня волновала фигура. Я говорила себе: "Если влезу в узкие джинсы, то я прекрасна". Сейчас я занимаюсь спортом пять раз в неделю, и это просто безумие. Но моя подруга считает, что в нашем возрасте необходимо часто заниматься, чтобы поддерживать себя в форме. Когда я в Калифорнии, то придерживаюсь именно такого режима, но когда я путешествую с дочерью по Европе, то просто наслаждаюсь длительными прогулками,

– Синди Кроуфорд.



Синди Кроуфорд / Getty Images

Элизабет Хёрли, 53

Британке Элизабет Хёрли могут позавидовать многие женщины, ведь в 53 ее приглашают рекламировать нижнее белье и сниматься для обложек. Свой день актриса начинает со стакана воды и следит за фигурой, занимаясь пилатесом и йогой. Также звезда рекомендует для закаливания тела холодный душ и растирание.

В моем рационе нет хлеба, макаронных изделий, сыра и чипсов. Я не ем жареного и не пью никаких газированных напитков. Но всегда радуюсь рыбе, овощам и коричневому рису,

– Элизабет Хёрли.



Элизабет Хёрли / Getty Images

Селин Дион, 51

Певица Селин Дион пережила сложные времена в жизни. С разницей в два дня она потеряла мужа и брата, которые боролись с раком. "Тяжело видеть, как мужчина всей твоей жизни умирает. Когда он ушел, для меня это стало своего рода облегчением. Мой самый любимый мужчина на Земле, единственный мужчина, которого я целовала и которого любила", – рассказывала она.

Известно, что знаменитость всегда придерживалась здорового питания. Селин совсем отказалась от сладостей, газированных напитков, копченых и жареных блюд, жирного и фастфуда.

Я должна оставаться сильной, потому что это мой жизненный принцип: быть сильной, позитивной, делать все, что я могу, жить сегодняшним днем и знать, что нет ничего идеального и не все, что я хочу, сбудется,

– Селин Дион.



Селин Дион / Getty Images

Анна Винтур, 69

Образ главного редактора Vogue идеально продуман до мелочей. Главный модный критик в мире Анна Винтур рекомендует подбирать одежду так, чтобы скрыть все недостатки фигуры и лишь подчеркнуть женскую красоту.

Что интересно, Винтур в штанах почти невозможно увидеть. Чаще всего она экспериментирует с длинными платьями с цветочными принтами.

Я не изменяю своему каре с 14 лет. Многие упрекают меня за это, насмехаются. Пусть! Главное – создать собственный стиль, визитную карточку. И пусть этот стиль будет уникальным для вас и недостижимым для других,

– Анна Винтур.



Анна Винтур / Getty Images