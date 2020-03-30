24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

У личного помощника Елизаветы II обнаружили коронавирус, – СМИ

- Читати новину українською
Лакей королевы Елизаветы II заболел коронавирусом / Instagram / @theroyalfamily

Британская королева Елизавета II не пренебрегает правилами во время пандемии коронавируса и самоизолировалась в Виндзоре. Но на днях стало известно, что личный помощник Ее Величества болен коронавирусом.

Об этом рассказал инсайдер из близкого окружения королевы, сообщает The Sun. По его данным, 93-летняя Елизавета II с супругом Филиппом находится на самоизоляции в Виндзорском замке. Ее Величество выбрала именно эту резиденцию, поскольку на территории есть большая ферма, где монарх питается органическими продуктами, чем уменьшает риск инфицирования COVID-19.

Читайте также: Инсайдеры рассказали, как принц Чарльз борется с коронавирусом

Однако оказалось, что не только принц Чарльз болен коронавирусом. Личный помощник Елизаветы II тоже получил положительные тесты на болезнь. В обязанности мужчины входило приносить еду и напитки королеве, представление гостей, передача писем Ее Величеству, выгул собак и тому подобное. Поэтому королева часто контактировал с инфицированным. Его имя пока не разглашается, однако инсайдер уверяет, что сейчас лакея отправили домой на самоизоляцию, а во дворце несколько напряженная ситуация.

Все переживают не только за себя, но и за королеву, и герцога. Если все во дворце еще не было проверено, каждый может быть инфицированным. Сейчас там чувствуется страх,
– рассказал инсайдер.

Отметим, что королева и ее муж находятся в группе риска, ведь Елизавете II 21 апреля исполнится 94 года. Ее Величество уже отменила традиционное празднование с родственниками, поэтому все представители британской монархии останутся в этот день дома.

Пока неизвестно, сдавала ли королева Елизавета II тест на коронавирус. Известно, что она с помощниками не контактировала с инфицированным принцем Чарльзом с 12 марта. Поэтому неизвестно, как лакей Ее Величества, несмотря на все меры безопасности, мог заболеть COVID-19.

Ранее британские СМИ сообщили, что у помощника Ее Величества также обнаружили коронавирус. Однако в Букингемском дворце работают более 500 человек, поэтому вполне вероятно, что инфицированный работник мог и не видеться с Елизаветой II во время карантина.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle Здоровье Королівська сім'я Елизавета II LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 08:30 30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 5764
сегодня , 05:05 Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп 12492
сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
Лікування 123437
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 141457
сегодня , 11:40 72-летний отец Дэвида Бекхэма женится с миллионершей
Новини шоу-бізнесу 4180
сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 621140
сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
Традиції 88696
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 54116
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 11:09 Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют
Юлія Михайлова
29 марта 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
29 марта 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур
29 марта 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
28 марта 17:42 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей
Залиште відгук