У личного помощника Елизаветы II обнаружили коронавирус, – СМИ

Британская королева Елизавета II не пренебрегает правилами во время пандемии коронавируса и самоизолировалась в Виндзоре. Но на днях стало известно, что личный помощник Ее Величества болен коронавирусом.

Об этом рассказал инсайдер из близкого окружения королевы, сообщает The Sun. По его данным, 93-летняя Елизавета II с супругом Филиппом находится на самоизоляции в Виндзорском замке. Ее Величество выбрала именно эту резиденцию, поскольку на территории есть большая ферма, где монарх питается органическими продуктами, чем уменьшает риск инфицирования COVID-19.

Читайте также: Инсайдеры рассказали, как принц Чарльз борется с коронавирусом

Однако оказалось, что не только принц Чарльз болен коронавирусом. Личный помощник Елизаветы II тоже получил положительные тесты на болезнь. В обязанности мужчины входило приносить еду и напитки королеве, представление гостей, передача писем Ее Величеству, выгул собак и тому подобное. Поэтому королева часто контактировал с инфицированным. Его имя пока не разглашается, однако инсайдер уверяет, что сейчас лакея отправили домой на самоизоляцию, а во дворце несколько напряженная ситуация.

Все переживают не только за себя, но и за королеву, и герцога. Если все во дворце еще не было проверено, каждый может быть инфицированным. Сейчас там чувствуется страх,

– рассказал инсайдер.

Отметим, что королева и ее муж находятся в группе риска, ведь Елизавете II 21 апреля исполнится 94 года. Ее Величество уже отменила традиционное празднование с родственниками, поэтому все представители британской монархии останутся в этот день дома.

Пока неизвестно, сдавала ли королева Елизавета II тест на коронавирус. Известно, что она с помощниками не контактировала с инфицированным принцем Чарльзом с 12 марта. Поэтому неизвестно, как лакей Ее Величества, несмотря на все меры безопасности, мог заболеть COVID-19.

Ранее британские СМИ сообщили, что у помощника Ее Величества также обнаружили коронавирус. Однако в Букингемском дворце работают более 500 человек, поэтому вполне вероятно, что инфицированный работник мог и не видеться с Елизаветой II во время карантина.