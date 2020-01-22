У мамы Тейлор Свифт диагностировали рак мозга

Американская певица Тейлор Свифт оправляется от неприятной новости, которая всколыхнула ее семью. У мамы звезды, которая уже борется с раком молочной железы, обнаружили опухоль мозга.

Об этом артистка рассказала в откровенном интервью журналу Variety. По словам Тейлор Свифт врачи диагностировали смертоносное заболевание еще в марте 2019 года, когда ее мама проходила очередной курс лечения в госпитале.

Читайте также: Молилась, чтобы меня никто не узнал, – Эмилия Кларк рассказала о перенесенных двух операциях

Еще в 2015 году Андреа Свифт жаловалась на плохое самочувствие и при обследовании узнала, что больна раком. С тех пор женщина прошла химиотерапию и было время ремиссии. Однако на днях стало известно, что болезнь вернулась, а мама Тейлор Свифт теперь борется не только с опухолью молочной железы, но и мозга.

Она проходила курс химиотерапии, человеку это довольно трудно пережить. Пока мама лечилась, у нее обнаружили еще и опухоль мозга,

– рассказала Тейлор Свифт.

Чтобы поддержать 62-летнюю маму, артистка решила сократить свой гастрольный тур. Тейлор Свифт не скрывает, что болезнь протекает значительно сложнее, чем рак молочной железы. Поэтому артистка и ее родственники растеряны и пока ищут действенные методы лечения, которые помогут спасти Андреа Свифт.

"Симптомы, которые человек переживает, когда у него опухоль мозга, не похожи на то, что мы когда-либо видели с ее раком раньше. Поэтому для нас это очень трудное время. Я имею в виду, мы не знаем, чего ожидать. Мы не знаем, какое лечение выбрать", – добавила она.



Тейлор Свифт с мамой / Getty Images