У Меган Маркл начались роды, – СМИ

Вероятнее всего, что королевский ребенок уже скоро должен родиться, ведь у герцогини Сассекской Меган Маркл начались роды. Поклонники с нетерпением ожидают новость о появлении малыша на свет и уже запустили в социальных сетях флешмоб под хэштегом #babysussex.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Ожидается, что рождение первенца принца Гарри и Меган Маркл произойдет в Виндзоре, возле которого патрулируют не только британские СМИ, но и множество поклонников королевской семьи.

Когда ребенок родится (не важно, девочка или мальчик) мы будем праздновать с рыбными наггетсами и чипсами, ломтиком американского пирога и шампанским. А еще мы будем петь: "Поздравляем",

– отметил один из фанатов.

This is how one of the #RoyalBaby super fans will be celebrating the arrival of #BabySussex...also a suggestion here from one fan that the excitement of #LineOfDuty may hurry things along with #Meghan @GMB #RoyalBabyWatch pic.twitter.com/5m7vCqYp2U — Nick Dixon (@NickDixonITV) 6 мая 2019 г.

Перед этим стало известно, что принц Гарри впервые пропустит ежегодные спортивные соревнования "Игры непобеждённых" (Invictus Games). Представители Букингемского дворца заверили, что принц Гарри будет в Амстердаме на открытии "Игорь непобеждённых", однако приедет только на торжественную часть 9 Мая и вернется обратно в Великобританию. По официальным данным, такие изменения произошли "из-за проблем с логистикой", но поклонники королевской семьи уверены, что причиной стали роды Меган Маркл.

О том, что пара ожидает появление малышей, сообщили представители королевской семьи в октябре. Будущие родители узнали радостную новость, когда вернулись из короткого медового месяца в Африке.

Беременность Меган Маркл стала одной из самых популярных тем в мире. Герцогиня Сассекская всячески нарушает королевские правила, привлекая пристальное внимание британских СМИ. Так, едва ли не впервые представители королевской семьи планируют не показывать своего отпрыска после родов, а затем опубликовать фото младенца на официальной странице дворца.

Меган Маркл и принц Гарри лично приняли решение сохранить в секрете информацию о рождении их ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться новостями со всеми, после того, как отпразднуют событие частно с близкими людьми,

– говорилось в официальном заявлении.