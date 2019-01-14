"У мене немає дому": украинская группа "Один в каноэ" выпустила свой дебютный клип

Украинская группа из Львова впервые за свое творчество представила видеоклип на лирическую песню "У мене немає дому". Только за 2 часа после публикации работы, клип просмотрели почти 9 тысяч раз.

О выходе первой видеоработы представители группы сообщили на Facebook-странице.

"Хотим поделиться с вами нашим клипом на песню "У мене немає дому". Спасибо режиссеру Владимиру Власенко, съемочной команде и актерам. А также всем нашим слушателям, которые поддерживают нас и вдохновляют творить музыку "Один в каноэ", – обратились к поклонникам музыканты.

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Один в каноэ – У мене немає дому: смотреть видео онлайн

В дебютном видеоролике можно увидеть, как мальчик бродит по горам и наталкивается на нескольких воображаемых друзей. Из-за разногласий с родителями он попадает в мир детских фантазий, где находит отраду в общении с фантастическим существом и человеком, напоминающим казака.

Оказывается, что даже в воображаемых друзей есть свой дом, куда им пора возвращаться, и в конце концов их путешествие – это замкнутый круг, который снова приводит мальчика к знакомому дому,

– рассказала вокалистка группы Ирина Швайдак изданию Liroom.

Композиция "У мене немає дому" войдет в следующую пластинку музыкантов. Музыканты также анонсировали весенний тур, в который вошли шесть городов Украины: Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, Днепр, Одесса и Киев.

Что известно о группе "Один в каноэ"?

Львовские музыканты создали свой коллектив еще в 2010 году, где из нескольких незнакомых между собой людей осталось только трое, которые и стали основным составом группы – Ирина Швайдак, Устим Похмурский и Игорь Дзиковский. В течение 8 лет творчества музыканты не пользовались услугами продюсеров, а сами продвигали свой продукт. Они приняли участие во многих музыкальных фестивалях, в частности, в 2012 году были приглашены в Москву на конкурс Metro On Stage, где одержали победу. Вследствие военной агрессии со стороны России группа отказался от выступлений в соседней стране. В 2016 году "Один в каноэ" выпустил долгожданный одноименный альбом, в который вошло 25 песен.