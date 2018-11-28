У меня был опыт общения с "барби", – Николай Тищенко о личной жизни

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Николай Тищенко
Николай Тищенко / Instagram / @nikolaytyshchenko

Украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко, который женат на Алле Барановской, которая на 22 года моложе его, рассказал о секрете своего счастливого брака.

Об этом Николай рассказал в интервью изданию Viva.

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По словам Тищенко, жизнь с Аллой проходит замечательно и за совместно прожитые годы у них практически не было ни одной ссоры.

"Принципиальных разногласий у нас нет, поэтому живем мы, как говорится, душа в душу. Думаю, секрет успеха кроется в единстве противоречий. Мы очень похожи друг на друга и одновременно очень разные. Одинаково целеустремленные люди со схожими взглядами на жизнь, на достижение профессиональных успехов, результатов... У нас стерты гендерные роли. Есть просто два человека, которые действительно любят и уважают позицию и мысли друг друга. Женщины – это же не кухарки, уборщицы, домработницы, роженицы, любовницы, стриптизерши, а личности, мысли и желания которых мы, мужчины, должны уважать, и иногда даже потакать им на правах сильного, на правах защитника", – отметил телеведущий.

Однако в начале отношений Николай Тищенко не был уверен, что дело дойдет до женитьбы. По словам Аллы, "первые два года он ее не слушал и не воспринимал, виной тому – прошлые браки".

Когда мы начали встречаться, я был уверен, что женитьба для меня уже дело пройденное и мне с этим все, в принципе, понятно. Тем более у меня был достаточно большой опыт общения с "барби", и осталась оскомина на их советы. Но Алла не была очередной куклой. И я счастлив, что ошибался по поводу брака,
– заявил Николай.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные романы
Источник: Lifestyle
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