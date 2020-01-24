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У меня был посттравматический синдром, – Тина Кароль о том, как пережила смерть мужа

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Тина Кароль в выпуске "Слава+» / Скриншот из видео

Украинская певица Тина Кароль приняла участие в новом выпуске программы "Слава+», выходящей на ютуб-канале "Люкс ФМ". Там звезда рассказала о потере мужа и его советах во сне.

В интервью "без купюр" (то есть без сокращений, опущений или удаления информации, – LifeStyle 24), как это назвала Тина Кароль, она призналась, что одним из ее самых больших страхов является быть никем не любимой. В жизни она еще тоскует по мужу Евгению Огиру, который умер в 2013 году от рака желудка.

С этого же интервью: Тина Кароль призналась, как сын Вениамин отреагировал на слухи о романе с Даном Баланом

Певица редко кому доверяет свои секреты, поэтому обычно все проблемы слышит только ее подушка. Впервые артистка призналась, что "ожила" всего год-полгода назад, поскольку все это время у нее был посттравматический синдром после смерти мужа.

Посттравматический синдром – это тогда, когда кажется, что все будет окей, ты держишься, но это страхи. Это совершенно по-другому,
– призналась Тина.

"Найти путь и пройти – это разные вещи. Ты можешь догадываться, как мне было, но считай, что все было в тумане. Сколько нет Жени? С 2013 года. Я всегда буду говорить об этом: он мой муж, моя жизнь, моя судьба", – констатировали звезда.

Женщина добавила, что ее муж даже после смерти еще помогает ей во сне решать некоторые проблемы. Была даже ситуация, когда она хотела отказаться от одного предложения, но Огир во сне посоветовал поступить иначе. И она прислушивалась. И хотя в их браке Евгений был вспыльчивым, а Тина была обычно молчаливой и спокойной, то теперь все эмоции выплескивает на сцене.

"Все туры построены на том, что я реально чувствую. Мои внутренние двойники-истерички вышли на сцену в красных платьях, борются со мной и противодействуют", – добавила Кароль.

Больше о жизни Тине Кароль – в спецвыпуске СЛАВА+:

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Тина Кароль Звездные болезни
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