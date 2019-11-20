У меня не было времени для скуки, – Сергей Бабкин рассказал о своем детстве

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Певец Сергей Бабкин / Instagram /@babkin_official

Украинский певец, который не стесняется публично рассказывать о личном, вспомнил, каким был в детстве. Мальчиком он имел немало увлечений и слушал родителей. Однако угроза попасть в полицейский участок его все же не обошла.

Эпатажный певец Сергей Бабкин любит делиться с поклонниками фотографиями из своей жизни. На этот раз он посвятил ностальгический пост 30-летию Конвенции ООН о правах ребенка. Он вспомнил о том периоде жизни, который так обожал.

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Сергей Бабкин опубликовал черно-белое детское фото из архива. На нем он обнимается со своим старшим братом Юрием, которого так редко упоминает публично. В своей заметке в инстаграме певец рассказал о детстве и забавном случае, который приключился во время веселья с братом.

Я был довольно послушным мальчиком и старался добросовестно выполнять все, о чем меня просили мои родители. Посещал много разных кружков, у меня не было времени скучать! Единственное, о чем я мог волноваться, – это чтобы не попасть в какую-то беду, не упасть, не пораниться. Был лишь единственный случай, когда переживал по-настоящему: однажды нас с братом поймали на стройке и пригрозили, что сейчас отведут в милицию! Тогда я очень испугался реакции родителей, того, что они узнают. Этот момент помню до сих пор,
– признался артист.

В социальных сетях Сергей Бабкин довольно редко вспоминает о родителях и брате. Зато фотографии с женой Снежаной и детьми – неизменная рубрика его инстаграма. Вместе с женой 41-летний певец воспитывает двоих сыновей и дочь. Самому младшему представителю многодетного семейства Бабкиных Елисею всего пять месяцев.

Недавно Сергей Бабкин поделился первым совместным фото с женой Снежаной. Их встреча состоялась в день рождения певца в 2007 году в "Театре 19" в Харькове, куда девушка пришла работать после университета. Станцевав вместе под песню "Бумбокса", они уже тогда поняли, что созданы друг для друга.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Звездные дети Сергей Бабкин
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