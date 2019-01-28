У меня семья патриотов, – Наталья Могилевская поделилась редким фото с родственниками

Украинская певица Наталья Могилевская продолжает будоражить сеть снимками. Однако артистка не обнажилась, а показала поклонникам своих родственников.

Едва ли не впервые за много лет Наталья Могилевская поделилась с поклонниками информацией о своей семье. Раньше певица держала своих близких подальше от общественных глаз и оберегала их от излишнего внимания СМИ.

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Однако 29 января популярная певица все же показала семейную идиллию. Перед камерой Наталья Могилевская позировала рядом с дядей Юрием и сестрой Татьяной. Родственники отмечали день рождения и день ангела.

"Я никогда не писала, что родилась в семье патриотов. Что мой дедушка был преподавателем украинского языка в университете имени Тараса Шевченко, что мои дядя и тетя пишут пособия из украинского языка... Я хочу поблагодарить свой род, что день Татьяны я провела с семьей: с дядей Юрием, у которого в этот день был день рождения и с сестрой Татьяной", – рассказала Наталья Могилевская.

Кроме этого, звезда добавила, что гордится достижениями и славой своей семьи. По словам Натальи Могилевской, Нина Матвиенко и Юрий Рыбчинский в интервью украинским СМИ признавались, что полюбили украинский язык благодаря ее дедушке.

Неожиданное сообщение собрало более 26 тысяч лайков в сети. Тысячи людей прокомментировали семейное фото Натальи Могилевской, обращая внимание на ее сходство с родственниками.