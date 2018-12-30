У "Мисс Африка 2018" загорелся парик во время шоу: видео

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У "Мисс Африка 2018" Доркас Касинде загорелся парик
У "Мисс Африка 2018" Доркас Касинде загорелся парик / www.rt.com

"Мисс Африка 2018" Доркас Касинде стала жертвой неприятного инцидента. Прямо посреди шоу у красавицы загорелся парик.

Как сообщает The Daily Post, 24-летняя обладательница титула "Мисс Конго 2018" и "Мисс Африка 2018" была приглашенной гостьей на церемонии награждения. Шоу проходило в городе Калабар.

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Неожиданно у Доркас Касинде загорелся парик. Пламя на голове красавицы вспыхнуло из-за искры от фейерверка. В сети сразу же появилось видео опасного инцидента.

Согласно опубликованным кадрами, девушка сначала не поняла, что происходит. Однако впоследствии в панике присела, не зная, что делать. На помощь Доркас Касинде бросилась ведущая шоу и несколько зрителей. Людям удалось за считанные секунды потушить огонь.

Смотрите видео, как у "Мисс Африка 2018" загорелся парик:

Стоит отметить, что сразу после неприятного и опасного инцидента шоу продолжилось.

Теги: LifeStyle Скандал Конкурс красоты
Источник: Lifestyle
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