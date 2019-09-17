У моих детей есть привилегии, – Виктория Бекхэм заговорила о семье и отношениях с Дэвидом

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Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Дэвид и Виктория Бекхэм считаются одной из самых красивых британских пар. Супруги, которые летом отметили 20-летие со дня свадьбы, могут похвастаться успешным стилем жизни, любовью, а также отличным воспитанием четырех совместных детей.

Виктория Бекхэм рассказала о своих отношениях с Дэвидом в интервью изданию Telegraph. Как вспоминает дизайнер, она сильно переживала, каким будет их личная жизнь с мужем после того, как дети вырастут и уйдут из дома.

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К примеру, старший сын супругов Бруклин Бекхэм уже покидал родителей, когда ездил в США учиться искусству фотографии и проводил общее время с экс-девушкой Ханой Кросс.

Я сказала Дэвиду: "Боже, о чем мы будем разговаривать, когда останемся вдвоем?". В итоге мы все время смеемся и общаемся, и не только о детях или работе. Он умеет меня отвлечь. Но какое же это облегчение – знать, что у нас все будет хорошо, даже когда все дети покинут дом,
– рассказала Виктория.

 

Также дизайнер добавила, что они с Дэвидом являются строгими родителями. По ее словам, у детей должны быть манеры и рамки.

"Знаете, с первого дня, когда у вас появляются дети, вы начинаете беспокоиться. Дети – это самое прекрасное, что может быть... У моих детей есть привилегии, они живут хорошей жизнью, и я хочу оберегать это. И уберечь их от всего, что происходит снаружи", – добавила Виктория.

 

Кроме того, Виктория Бекхэм снялась для обложки британского глянца Glamour. В интервью звезда также упомянула о том, что надо быть очень ответственным, когда появляются дети.

Ты понимаешь, что они все замечают. Я бы никогда не пропустила в их присутствии прием пищи, потому что мне важно, что они видят, что их мама правильно питается и ест здоровую пищу. С малого возраста надо показать им, как быть здоровыми и принимать себя такими, какие вы есть,
– отметила дизайнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British GLAMOUR (@glamouruk)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Виктория Бекхэм
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