У Надежды Бабкиной не подтвердили коронавирус
Вчера в российских СМИ появилась информация о том, что эстрадную певицу Надежду Бабкину госпитализировали с коронавирусом. Ночью ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако представитель знаменитости опроверг информацию о выявлении у нее COVID-19.
Что до инфицирования Надежды Бабкиной то, со вчера в СМИ шли споры, однако достоверной информации о состоянии ее здоровья не было. Представитель сообщил изданию "РИА. Новости", что Надежда действительно находится в больнице, но не с коронавирусом, а с пневмонией.
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В материале говорится, что Надежду Бабкину госпитализировали с двусторонним воспалением легких, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Состояние артистки, которая находится на лечении в стационаре стабильное, с положительной динамикой.
Ранее отмечалось, что сын исполнительницы Даниил Заседателев подтвердил ее болезнь, а муж Евгений Гор уверял, что жена полностью здорова. На данный момент официальной информации от артистки нет.
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