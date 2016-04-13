"У нас одинаково работает мозг": отец Хейли Болдуин рассказал об отношениях с Бибером

Отец знаменитой модели и невесты Джастина Бибера Хейли Болдуин поделился подробностями их отношений с будущим зятем. 52-летний Стивен Болдуин признался, что, несмотря на молодой возраст, парень напоминает ему взрослого себя.

Недавно мама Джастина Бибера опубликовала совместное фото с будущей невесткой, трогательно прокомментировав его. Теперь отец Хейли Болдуин рассказал иностранному изданию TMZ, какого мнения он о будущем зяте.

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Стивен Болдуин признался, что в чем-то они с Джастином очень похожи.

Он знает, чего хочет, и сейчас всячески прикладывает к этому усилия. Он мечтает о своей собственной семье, и теперь пришло время исполнить эту мечту. Мы очень счастливы, мы молимся за них. На протяжении всей его карьеры Джастин много отдавал. Теперь он имеет право выделить время исключительно на себя. Это очень важно, особенно, когда ты уже вырос,

– сказал 52-летний отец Хейли Болдуин о Джастине Бибере.

Также Стивен добавил, что любит парня за то, что когда к нему приходит блестящая идея, он тут же воплощает ее в жизнь. А также добавил, что будущий муж его дочери настоящий, и, несмотря на молодой возраст, не хочет быть ребенком.

Мы с ним немного похожи, у нас одинаково работает мозг. Самое ценное для меня в Джастине – его доброе сердце, оно больше, чем целый мир, понимаете? Он по-настоящему любит окружающих людей и хочет быть благословенным Богом. Он молодой человек, но уже во многом похож на меня,

– продолжил мужчина.

52-летний отец Хейли Болдуин завершил свое интервью словами о порядочности Джастина Бибера. "Он мечтает изменить этот мир и помогает многим людям. И в то же время он остается скромным и добрым сердцем", – добавил Стивен Болдуин.