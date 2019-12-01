У нас слезы наворачивались, – Лидия Таран рассказала о возвращении Аллы Мазур из онкобольницы

Телеведущая ТСН Алла Мазур публично заявила о борьбе с раком 12 ноября. С тех пор звезда получила бешеную поддержку от представителей отечественного шоу-бизнеса и поклонников. На днях Лидия Таран рассказала, как ее коллега вернулась к работе после начала курса лечения.

В программе "Світське життя" она призналась, что никто не ожидал быстрого возвращения Аллы Мазур в эфир. Все ведущие ТСН поддержали коллегу, у которой обнаружили злокачественную опухоль, и были готовы временно заменить ее на работе. Однако Алла Мазур после начала лечения вернулась к съемкам и мужественно объявила Украине о своем диагнозе.

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Она большая молодец! Мы даже не ожидали, что она выйдет в эфир уже после начала курса лечения. Мы были уверены, что некоторое время нам надо будет ее подстраховать, но она вышла в эфир. У нас слезы наворачивались, потому что это большое мужество – сказать о своей болезни на всю страну,

– рассказала Лидия Таран.

Ведущая добавила, что Алла Мазур стала примером для общества. По словам Лидии Таран, заявление телезвезды вдохновило немало людей на регулярное обследование.

"Когда публичный человек делает такое заявление, он привлекает внимание множества женщин и мужчин, которые пойдут потом проверяться. Особенно женщин, у которых есть дети и которые понимают, что им надо жить дальше. Это как общественный вызов", – заверила Лидия Таран.

Смотрите интервью с Лидией Таран в "Світському житті": видео

Что известно о болезни Аллы Мазур

В середине ноября Алла Мазур публично объявила, что борется с раком. 54-летняя ведущая ТСН обнародовала диагноз на официальной фейсбук-странице и, не вдаваясь в детали, заявила, что начала борьбу со смертоносным недугом.

У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, бессимптомны. И я – начинаю бороться,

– призналась украинская телеведущая.

Кроме этого, Алла Мазур поделилась, что сначала не хотела рассказывать поклонникам о болезни. Однако со временем поняла: ее пример может спасти другую жизнь. Поэтому телеведущая призвала украинцев заботиться о своем здоровье и проходить обследование в больнице. В конце обращения Алла Мазур поблагодарила родных и коллег, которые поддержали ее в сложное время.

"Благодарна себе, что таки нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию, выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам из ТСН, готовым подставить плечо в трудную минуту... И рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину, особенно после 45-ти, проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это безотлагательно", – написала телеведущая.

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