У нас все очень строго, – Кети Перри рассказала об отношениях со своим женихом Орландо Блумом

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Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум / Instagram / @katyperry

34-летняя американская певица Кэти Перри, которая в 2018 году была признана самой высокооплачиваемой в своей области, откровенно рассказала об отношениях со своим женихом. По ее словам, 42-летний Орландо Блум сильно изменил ее жизнь, став ее частью.

Более полугода назад Кэти Перри и Орландо Блум официально обручились, однако об организации празднования их свадьбы они пока молчат. Однако об отношениях американская певица говорит свободно, не скрывая откровенных деталей.

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На днях 34-летняя Кэти Перри стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес, где и рассказала о совместной жизни со своим женихом. По словам звезды, отношения с британским актером пошли ей только на пользу.

У нас все очень строго и по расписанию. Раньше я спала до 11 утра, а сейчас я, как нормальный человек, засыпаю в 10 вечера, потому что утром у нас подъем в 8 утра. Поэтому могу точно сказать, что я повзрослела в этих отношениях. Я думаю, что до сих пор одеваюсь как ребенок, потому что так борюсь с взрослением,
– заявила Кэти Перри.

Однако, несмотря на свою детскость в выборе одежды, она не стесняется взрослых и настоящих чувств к своему возлюбленному. Перед камерой, зная, что шоу посмотрят миллионы людей, она заговорила об Орланде Блуме, как о лучшем мужчине в мире. "Он самый добрый из всех мужчин, которых я встречала. Он очень трогательный, эмоциональный и духовный", – призналась Кэти Перри.

Смотреть полный выпуск TheEllenShow с Кэти Перри: видео

 

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Теги: LifeStyle
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