У него мало шансов на жизнь, – жена 61-летнего Алека Болдуина рассказала о беременности

Голливудский актер Алек Болдуин в 61 год планировал в шестой раз стать отцом. Но после обследования его 34-летняя жена Хилария узнала, что шансов на жизнь у будущего ребенка очень мало.

Откровенным признанием жена Алека Болдуина поделилась на своей странице в Instagram. По словам Хилари, вскоре она потеряет ребенка. Такую новость она решила не замалчивать, так как ее пример может помочь другим женщинам преодолеть подобную проблему.

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Хочу поделиться с вами тем, что, возможно, скоро у меня случится выкидыш. Я всегда была очень честной с вами обо всем, что касается моей семьи, фигуры, беременностей. И эту сложную новость скрывать тоже не хочу только из-за того, что она негативная. Думаю, важно показывать не только красивую картинку, но и правду... Я хочу помочь тем женщинам, которые переживали выкидыш,

– призналась Хилари Болдуин.

При этом Хилари Болдуин добавила, что не чувствует стыда от такого признания, ведь не может делать вид, что все хорошо, если это далеко не так. В первый триместр, по традиции, она не делилась новостью о беременности, однако медики сообщили ей, что шансы на жизнь этого ребенка очень малы.

"Вот, что происходит: у эмбриона прослушивается сердцебиение, но оно очень слабое, и сам ребенок не развивается так, как должен. Поэтому сейчас мы просто ждем – и это самое трудное. Нет определенности. Но шансы на его жизнь очень и очень малы. Я уверена, что я и моя семья сможем пройти через это, даже если этот период окажется очень трудным. Мне помогают замечательные врачи, мои дорогие друзья, моя любящая семья, мой муж и четверо детей", – поделилась Хилари Болдуин, добавив фото с обнаженным животом.

Кто такой Алек Болдуин? Голливудский актер, известный участием в фильмах "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин" и др. В 2002 году Алек Болдвин был женат на актрисе Ким Бейсингер, от которой имеет совершеннолетнюю дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей.