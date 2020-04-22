24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

У них не было гостей: инсайдеры рассекретили, как Меган Маркл и принц Гарри проводят карантин

- Читати новину українською
Как Меган Маркл и принц Гарри проводят карантин / Фото: Getty Images

Переезд супругов из Канады в Лос-Анджелес совпал со вспышкой коронавируса. Инсайдеры рассказали, что Маган Маркл и принц Гарри не принимали гостей в новом имении. Они тщательно придерживаются карантина и нарушают самоизоляцию только ради благотворительности.

После ухода от королевской семьи Меган и Гарри не считают нужным обнародовать то, как проходит их жизнь в условиях пандемии. Однако инсайдеры рассекретили изданию People, что в Лос-Анджелесе пара живет привычной жизнью и все свое время проводит в новом доме.

Читайте также Как принц Гарри и Меган Маркл поздравили королеву с днем рождения

Меган и Гарри стараются избегать контактов с людьми, по вечерам остаются дома с сыном Арчи, и до сих пор не приглашали никаких гостей в свой новый особняк в Малибу, который, как предполагают в СМИ, ранее принадлежал голливудскому актеру Мелу Гибсону.

Они проводят вечера дома, как обычная семья. У них еще не было гостей,
– рассказали инсайдеры.

Кроме того, Меган Маркл стремится показать мужу Лос-Анджелес глазами филантропа, человека, который исповедует доброжелательное отношение к обществу и бескорыстно помогает нуждающимся. Именно по этой причине супруги все же трижды нарушили режим изоляции и уединения. Меган и Гарри присоединились к числу волонтеров благотворительной организации Project Angel Food и доставляли еду американцам, которые оказались в группе риска из-за вспышки коронавируса. Семья повторяла инициативу уже трижды: в Пасхальное воскресенье, 12 апреля, 15 апреля и 17 апреля.

Ранее сеть взорвало видео, подтверждающее благотворительные намерения Меган и Гарри. На кадрах видно, что пара действительно развозила еду семьям и соблюдала необходимые меры безопасности: они надели маски, перчатки и сохраняли дистанцию в полтора метра.

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:41 Точные цитаты мировых классиков об одиночестве
Надія Біленко
сегодня 16:43 Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"
Надія Біленко
сегодня 16:12 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур
сегодня 15:48 Вместо роскоши – спасение планеты: звезды, которые жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом
Уляна Журба
сегодня 10:29 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей