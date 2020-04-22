У них не было гостей: инсайдеры рассекретили, как Меган Маркл и принц Гарри проводят карантин

Переезд супругов из Канады в Лос-Анджелес совпал со вспышкой коронавируса. Инсайдеры рассказали, что Маган Маркл и принц Гарри не принимали гостей в новом имении. Они тщательно придерживаются карантина и нарушают самоизоляцию только ради благотворительности.

После ухода от королевской семьи Меган и Гарри не считают нужным обнародовать то, как проходит их жизнь в условиях пандемии. Однако инсайдеры рассекретили изданию People, что в Лос-Анджелесе пара живет привычной жизнью и все свое время проводит в новом доме.

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Меган и Гарри стараются избегать контактов с людьми, по вечерам остаются дома с сыном Арчи, и до сих пор не приглашали никаких гостей в свой новый особняк в Малибу, который, как предполагают в СМИ, ранее принадлежал голливудскому актеру Мелу Гибсону.

Они проводят вечера дома, как обычная семья. У них еще не было гостей,

– рассказали инсайдеры.

Кроме того, Меган Маркл стремится показать мужу Лос-Анджелес глазами филантропа, человека, который исповедует доброжелательное отношение к обществу и бескорыстно помогает нуждающимся. Именно по этой причине супруги все же трижды нарушили режим изоляции и уединения. Меган и Гарри присоединились к числу волонтеров благотворительной организации Project Angel Food и доставляли еду американцам, которые оказались в группе риска из-за вспышки коронавируса. Семья повторяла инициативу уже трижды: в Пасхальное воскресенье, 12 апреля, 15 апреля и 17 апреля.

Ранее сеть взорвало видео, подтверждающее благотворительные намерения Меган и Гарри. На кадрах видно, что пара действительно развозила еду семьям и соблюдала необходимые меры безопасности: они надели маски, перчатки и сохраняли дистанцию в полтора метра.