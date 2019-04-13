У них разные роли – дворецкий принцессы Дианы прокомментировал слухи о вражде между Кейт и Меган

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Getty Images

Иностранные СМИ уже около полугода сверкают заголовками о вражде между герцогинями Сассекской и Кембриджской. Любые события, которые происходят в королевской семье, сразу привязывают к их недоразумениям. Однако Пол Баррелл, ранее работавший на посту дворецкого у легендарной принцессы Дианы, прокомментировал вероятные разногласия. По его мнению, верить в это не стоит.

Около шести месяцев новости о напряженных отношениях между членами королевской семьи не утихают. Иностранные СМИ распространяют информацию, которую получают от любых инсайдеров. Однако до сих пор никто не знает, как на самом деле ладят между собой Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Прокомментировать их отношения решился человек, который был очень близок к принцессе Диане. Об этом сообщает издание Us Weekly.

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Пол Баррелл долгое время работал дворецким у принцессы Дианы, поэтому знает, какая атмосфера может царить во дворце между членами королевской семьи.

Думаю, что Меган не тот человек, который со всем соглашается. Она высказывает свое мнение, как любая современная американка... Герцогини выросли в разных культурах, у них разные роли. Кейт знает, что Меган не представляет для нее угрозы, а Меган достаточно взрослая, чтобы понимать, что ее роль сильно отличается от роли Кейт,
– сказал бывший дворецкий Леди Ди.

Также он добавил, что слухи о разногласиях между принцем Гарри и Уильямом тоже маловероятно, что правдивые. Несмотря на то, что они очень разные личности, после смерти мамы они стали неразлучны.

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Теги: Меган Маркл Королівська сім'я LifeStyle Новости LifeStyle Кейт Миддлтон
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