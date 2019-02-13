У Оли Цибульской пытались "украсть" мужа накануне дня Святого Валентина

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Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем / Фото из личного архива певицы

Популярная певица Оля Цибульская уже более 10-ти лет тщательно сохраняет в тайне имя своего мужа и скрывает его от прессы. Однако, даже такая решительная позиция не защищает звезду от повышенного внимания к отцу ее ребенка.

В День всех Влюбленных в своем Insta-блоге певица призналась, что накануне неизвестная барышня бальзаковского возраста пыталась очаровать законного мужа прямо на глазах у Оли и четырехлетнего сына.

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Возлюбленный звезды пришелся по душе женщине за 40 на дорогом авто. И в то время, когда семья уехала кататься на санках, рядом припарковалась незнакомая женщина, которая забыла ключи от автомобиля внутри и настойчиво требовала помощи.

Подошла к моему мужу, не обращая внимания на меня, точнее, наблюдая через плечо и сказала ему: А ты можешь отвезти меня домой, чтобы я взяла другие ключи?
– рассказывает Цибульская.

Растерянный мужчина объяснил незнакомке, что отдыхает с женой и сыном и предложил вызвать такси. Такое решение ситуации решительную даму явно не устраивало:

Такси я могу вызвать и сама. Я хочу, чтобы ты меня отвез
– настаивала женщина.

На этом потрясенный любимый Цибульской, прервал диалог и вернулся к семье. Шалость не удалась.

Певица прокомментировала этот случай на своей Инстаграм-странице

Ранее, Lifestyle 24 уже описывал интересные и порой совсем не приятные события, которые случались с певицей. Так, однажды, Цибульской даже предлагали секс за деньги, а ее директора несколько неизвестных избили в центре Киева.

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Что известно о нападении на директора Цибульськой?После отдыха директор Оли Цибульской решил поехать на встречу. Злоумышленники попросили Александра прибыть в Борисполь, а точный адрес ему скинули СМС-сообщением. Убедившись, что это именно директор Оли Цибульской, двое мужчин набросились на него с кулаками.

После нападения злоумышленники скрылись с места инцидента, оставив травмированного Александра истекать кровью. Директор Оли Цибульской добрался до своего авто и вызвал медиков. После обследования мозга, врачи выписали мужчину из больницы. Сейчас Александр приходит в себя от нападения и сотрудничает с правоохранителями.

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Теги: LifeStyle Оля Цибульская
Источник: 24 канал
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