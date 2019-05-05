У Оли Цибульской украли автомобиль: детали
У знаменитой украинской певицы и ведущей Оли Цибульской украли машину. Звезда поделилась деталями, которые касаются автомобиля и просит помочь найти виновника.
Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.
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Певица опубликовала фото своего автомобиля, обратив внимание знаком тревоги и надписью "Украли мое авто".
УКРАЛИ МАШИНУ! ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. С 17-19:00 по адресу Парково-Сырецкая 9 в Киеве. Припарковалась возле Сырецкого парка,
– написала под снимком Оля Цибульская.
После этого она призвала писать ей в личные сообщения тех, кто действительно мог бы ей помочь в поисках и попросила делиться фотографией.
Скриншот из Insta-stories
Источник: LifeStyle 24
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