У певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус, – СМИ

Три дня назад именитый советский артист вместе с женой Ириной прошел тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. У Льва Лещенко подтвердили заболевание, которое повлекло двустроннее воспаление легких.

Сегодня, 26 марта, стали известны результаты теста певца на коронавирус. Как сообщает издание Lenta.ru, диагноз подтвердился. Здоровье Льва Лещенко значительно ухудшилось, а медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Сейчас артист находится в специализированной больнице в поселке Коммунарка недалеко от Москвы. Его направили в реанимационное отделение, так как вирус вызвал двустороннее воспаление легких. У Льва Лещенко снизился процент кислорода в крови и развился отек легких. Однако врачи следят за его самочувствием и проводят все необходимые процедуры.

Напомним, что 11 марта Лев Лещенко вернулся из США и почувствовал первые симптомы болезни. Следующие 10 дней он провел в самоизоляции вместе с 65-летней женой Ириной. Впоследствии супруги самостоятельно обратились за помощью к врачам, так как те отказались осмотреть певца дома.

Стоит отметить, что по состоянию на 26 марта в России установлено 840 случаев заражения коронавирусом.