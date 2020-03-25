У принца Чарльза обнаружили коронавирус

Королевская семья также не застрахована от Covid-19. На днях 71-летний принц Чарльз сделал тест на коронавирус, который оказался положительным! Сейчас он с герцогиней Камиллой находится в одной из королевских резиденций в Шотландии.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на представителей королевской семьи. По их данным, к медикам принц Чарльз обратился сразу после того, как у него проявились первые симптомы болезни. Сын Елизаветы II находится в самоизоляции и пока не видит необходимости в госпитализации.

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У принца Уэльского положительный результат теста на коронавирус. У него проявились первые симптомы, но состояние его здоровья стабильное, а в течение последних дней принц Чарльз работает из дома... Проверку на Covid-19 осуществляли в Абердиншире, где все соответствует критериям, необходимым для тестирования", – заявили представители королевской семьи.

Кроме этого, избранница принца Чарльза Камилла также сдала тест на коронавирус. Ее результаты оказались отрицательными. Королевская пара находится в резиденции в Шотландии и не покидает поместье.

Как известно, после вспышки коронавируса в мире и объявления о пандемии принц Чарльз сделал несколько официальных выходов. Представители королевской семьи не могут точно сказать, когда представитель монархии заразился Covid-19, однако до сдачи теста он встретился с принцем Монако. На днях Альберт Второй также объявил, что стал одним из инфицированных людей и сейчас борется с коронавирусом.

Интересно, что даже во время публичных выходов принц Чарльз не учитывал советы ВОЗ. Из-за этого он даже попал в курьезную ситуацию, когда пытался пожать руку организаторам официальной встречи.

Также известно, что у королевы Великобритании Елизаветы II нет симптомов коронавируса. Последний раз она виделась с принцем Чарльзом 9 марта. 93-летняя королева также самоизолировалась и на время карантина поселилась в своем имении в Виндзоре.

Кроме этого, 22 марта британские СМИ сообщили, что у помощника Ее Величества также обнаружили Covid-19. Однако в Букингемском дворце работают более 500 человек, поэтому вполне вероятно, что инфицированный работник мог и не видеться с Елизаветой II во время карантина.