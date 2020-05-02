У российской актрисы Татьяны Васильевой подтвердили коронавирус

Российская актриса Татьяна Васильева сообщила, что у нее диагностировали COVID-19. Сейчас она находится на лечении дома, однако не исключает возможности госпитализации.

Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на слова актрисы.

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Накануне Татьяна Васильева сообщила, что вызвала врачей, поскольку имела высокую температуру и кашель. Тогда ее госпитализировали для проведения тестирования на COVID-19.

2 мая стало известно, что тест на коронавирус показал положительный результат.

"Да, у меня коронавирус. Пока дома, потом будет видно", – рассказала знаменитость агентству Интерфакс.

Отметим, что 19 марта актриса опубликовала на своей инстаграм-странице видео, в котором она продемонстрировала, что тщательно готовится к выходу из дома – одевает защитную маску, перчатки, а также берет с собой антисептик.

Что известно о Татьяне Васильевой?Татьяна Васильева – советская и российская актриса театра и кино. Снималась в более чем 50 фильмах. В частности, в таких работах, как "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Увидеть Париж и умереть". Также она сыграла роль в одной из серий телекомедии "Сваты".



В августе 2015 года была занесена в базу "Миротворец" из-за гастрольных выступлений в оккупированном Крыму.