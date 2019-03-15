У сериала "Друзья" никогда не будет продолжения: автор Марта Кауффман назвала причину

Одним из самых популярных сериалов за последние 25 лет является комедийный сериал "Друзья", несмотря на то, что последняя серия вышла на экраны в 2004 году. В сети часто появляются слухи о продолжении истории, однако автор идеи Марта Кауффман рассказала, почему этого не произойдет.

Римейки или сиквелы к фильмам и сериалам, которые были популярны в 1990-е и 2000-е набирают все большую популярность. Недавно стало известно, что "Беверли-Хиллз, 90210" получит продолжение, а позже сеть подорвал фейковый трейлер к сериалу "Друзья". Однако, как оказалось позже, это было смонтированное видео с других различных картин.

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Так, поклонники комедийного проекта "Друзья" не скрывали разочарования, когда узнали, что продолжения не будет. Автор идеи Марта Кауффман пояснила в интервью The Rolling Stone призналась, почему не следует ожидать новую историю.–

Есть несколько причин. Во-первых, шоу о том времени, когда твои друзья – твоя семья. Сейчас не то время. Если мы соберем шесть актеров снова, сердце шоу исчезнет. Во-вторых, неясно, насколько это будет положительным. Людям нравится то, что уже завершилось, и надо оставить все, как есть, а не делать серию разочарований,

– поделилась Кауффман.