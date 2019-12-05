У Софии Ротару прокомментировали слухи о продаже ее отеля в Крыму

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Отель Софии Ротару закрывают на ремонт / jetsetter.ua

Российские СМИ активно обсуждают новости о вероятном закрытии и продаже отеля Софии Ротару. Курортная вилла расположена в оккупированной Ялте и, по данным журналистов, является нерентабельной. Все слухи решили прокомментировать инсайдеры из близкого окружения артистки, которые работают в отеле.

Как они рассказали в комментарии "Страна", София Ротару не намерена продавать элитный отель. Сейчас представители "Виллы Софии" начали реконструкцию отеля и завершат ее в мае 2020 года. Ремонтные работы, по их словам, были заранее запланированы.

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"Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь, будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы. Отель расположен на набережной, рядом с концертным залом "Юбилейный". Это стратегически выгодное туристическое место. Отель любят и знают, есть клиенты, которые приезжают в "Виллу Софию" из года в год", – заявили представители отеля.

Известно, что руководителем "Виллы София" является сын Ротару Руслан. Помогает в этом его жена Светлана, которая, вероятно, была инициатором ремонта. Отель имеет всего 12 номеров, ресторан, спа-салон, лаунж-кафе и именной номер Софии Ротару. Стоимость проживания за одну ночь здесь стоит от 9 тысяч гривен.


"Вилла София" в оккупированном Крыму / Планета Коктебель

Готель Софії Ротару
Отель Софии Ротару / Планета Коктебель

Что известно о реставрации гостиницы Софии Ротару

В конце ноября 2019 года в сети появилась информация, что "Виллу Софию" закрывают на ремонт. Эти данные подтвердили на официальном сайте курортного учреждения.

Позже в российских СМИ подчиненный сына Софии Ротару отметил, что на самом деле ремонтные работы недавно проводили, однако руководство все же решило закрыть отель к началу летнего сезона.

Так, отель уже закрылся. К 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило,
– рассказал представитель "Виллы София".

Сразу после этой информации в российских СМИ назвали неофициальные причины закрытия гостиничного комплекса. Согласно предположениям, после оккупации Крыма "Вилла София" стала неприбыльной. Кроме этого, предполагали, что отель вообще могут продать в ближайшее время или же затянуть ремонтные работы на неопределенный срок.

Также неожиданный ремонт связывали со скандалом относительно выступления Софии Ротару в России: артистка отказалась участвовать в концерте из-за возможных провокаций. В то же время сестра певицы рассказала о ее помощи украинским военным. Впоследствии это заявление опроверг представитель Софии Ротару.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Скандал Новости недвижимости Новости Крыма София Ротару
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