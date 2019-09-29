У TAYANNA – день рождения: 5 украинских песен от певицы

Певица TAYANNA неустанно ловит украинскую музыкальную волну, выпуская на родном языке все больше песен. И, что самое важное, каждая становится хитом. В 35-ый день рождения звезды, который она празднует сегодня, вспоминаем самые успешные композиции, которые именинница подарила Украине.

Выросши в семье швеи, знаменитость отечественной эстрады даже слышать не хотела о будущем с выкройками в ателье. Поэтому еще ребенком начала заниматься музыкой. После того, как игра на аккордеоне не пришлась девочке по душе, в 13 лет она записалась на профессиональный вокал, беря индивидуальные уроки и пела в местном ансамбле (Черновцы). К слову, в 2001-м коллектив выступил перед Иоанном Павлом II во Львове.

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Последующие годы уже студентка Татьяна Решетняк между обучением в Киеве бегала на студии, чтобы записать бэк-вокал для известных на то время Натальи Могилевской, Тины Кароль и Ани Лорак. А уже впоследствии у TAYANNA начался период "Горячего шоколада" (2008-2011 годы), где девушка была одной из солисток. Однако из-за того, что начинающая певица захотела уйти в свободное плавание, продюсер группы Дмитрий Климашенко заставил ее выплатить 50 тысяч долларов.

Поворотной в жизни Татьяны стала встреча с известным клипмейкером Аланом Бадоевым. Состоялась она в его же студии, куда амбициозная девушка в очередной раз пришла записываться.

Алан пробудил во мне женственность, он раскопал все чувства и вынул их наружу, потому что так много лет я просто держала их в себе. Он говорил: "Ты должна об этом рассказать, в тебе много историй",

– признавалась звезда в одном из интервью.

Далее были "Голос страны" и участие в национальных отборах Евровидения. Чтобы стать первой, певице не хватало совсем немного: то баллов от жюри, а то приверженности зрителей.

"Это был полезный опыт, ведь любой конкурс испытывает артиста на прочность, делает его сильнее. Я не отрицаю тот вариант, что снова захочу попробовать свои силы (на Евровидении – Lifestyle24), хотя сейчас об этом не думаю. Самым важным для меня будет ощущение о готовности вновь бороться в этом соревновании и написать беспроигрышную песню, которую хотела бы спеть на сцене", – уверена знаменитость.

Видимо, активное создание хитов на украинском, заметное в последнее время, – это и заслуга самой TAYANNA, и работа с тем же Бадоевым, который в свое время сумел найти в певице таинственные закоулки души и попросил рассказать о своих мыслях, желаниях и убеждениях всему миру. Через музыку.



TAYANNA выпускает в свет все больше украинских песен / Karavan

Итак, вашему вниманию пятерка самых популярных украиноязычных песен от TAYANNA.

"Шкода" (ноябрь, 2017)

Песня-упоминание, песня-ностальгия, песня-признание. Она подарила певице награду в номинации "Прорыв года" (музыкальная премия "M1 Music Awards 2017"). Не менее привлекательным получилось и видео, снятое на композицию. Его зрежисировал уже знакомый нам Алан Бадоев.

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"Я создал эту историю из воспоминаний TAYANNA. С нашим зрителем мы говорим взрослым языком. Такой мир Тани – в ее песнях много любви, а в отношениях – много чувственности", – рассказывал он.

Смотрите клип к песне TAYANNA "Шкода": видео

"Леля" (январь, 2018)

Спетая почти два года назад Татьяной Решетняк в национальном отборе на "Евровидение" эта песня покорила слушателей зажигательной энергетикой. Однако так исполнительница рассказывает нам не историю о первой любви – такой робкой и до боли знакомой. Ведь и и полморя слез вылито, и из-за забора раздаются слова о том, что "жить без него не могу и дышать", и извечная борьба ума и сердца, где последнее часто берет верх. Как первый урок о том, что девушки могут влюбиться не в того, кого надо, а потом из-за этого страдать. Мы знаем: такое было у каждой, правда же?

Смотрите клип к песне TAYANNA "Леля": видео

"Фантастична жінка" (август, 2018)

Пожалуй, эта композиция – действенная мантра для женщин, которые почему-то начали в себе сомневаться. Однако когда они впервые (а потом в десятый раз и в сотый раз) слушают эту песню, вера в свои привлекательность и магнетизм возвращается!

В интервью Алану Бадоеву TAYANNA признавалась: "Фантастическая женщина – это та, которая много фантазирует, мечтает, идет к своей цели, радуется каждому дню. Она является частью природы, в ней – все стихии!" Одним из ярких действ, где "TAYANNA исполнила этот хит, стала "Всеукраинская премия Женщина ІІІ тысячелетия", там же ей присудили награду в номинации "Рейтинг". Поэтому вдохновляемся!

Смотрите клип к песне TAYANNA "Фантастична жінка": видео

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"Як плакала вона" (март, 2019)

В очередной композиции на украинском языке именинница поставила на весы шекспировское "быть или не быть". Та, о которой поет звезда, имеет и страсть, и сполна чувствует любовь, однако по ночам дает волю слезам: то ли из-за обилия таких ощущений, то ли из-за сомнения относительно любимого человека. Что выберет девушка: смирившись, останется ли, все-таки, или осмелится уйти? Впервые live-версия сингла прозвучала на сольном концерте Татьяны Решетняк в Киеве, который состоялся прошлой весной.

Слушайте песню TAYANNA "Як плакала вона": аудио

"Мурашки" (июль, 2019)

Пока что свежайшая украиноязычная композиция TAYANNA. Удачное сплетение слов и динамичного музыкального аккомпанемента дает возможность почувствовать, какие неземные эмоции может дарить нам умение по-настоящему любить: голова кругом, в ней – омут желаний и чувство удовлетворенности. Одним словом – божественная рапсодия! Главное – поддерживать такое состояние души и делиться им со своей половинкой.

"Мне давно не хватает "мурашек в животе", поэтому так я себе пророчу эти ощущения", – писала певица в Instagram.

Слушайте песню TAYANNA "Мурашки": аудио