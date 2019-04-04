У Victoria's Secret очередное пополнение: "ангелом" бренда стала Леоми Андерсон

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Леоми Андерсон стала "ангелом" Victoria's Secret
Леоми Андерсон стала "ангелом" Victoria's Secret / Instagram / @leomieanderson

Бренд Victoria's Secret, который поражает женщин роскошным нижним бельем, увеличивает свою команду. Новым "ангелом" в этот раз стала 26-летняя модель Леоми Андерсон.

Соответствующее решение представители бренда обнародовали на официальных страницах в соцсетях. Новоиспеченного "ангела" Victoria's Secret уже поздравили в творческой команде, разместив короткий видеоролик

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"Ждем, когда увидим, как этот "ангел" расправит свои крылья", – написали представители бренда.

На такую неожиданную весть уже отреагировала сама Леоми Андерсон. В сети модель призналась, что наконец сбылась ее мечта и она официально стала одной из обольстительных представительниц Victoria's Secret.

Это было что-то недостижимое, поэтому я не могла и мечтать об этом. Однако все свершилось: я счастлива объявить. что являюсь новым "ангелом" Victoria's Secret! Не могу поверить в это! Спасибо всем, кто помог воплотить сон в реальность,
– поделилась Леоми Андерсон.

Сейчас о 26-летней модели известно немного. Леоми Андерсон родом из Великобритании. До этого модель активно сотрудничала с брендами Zac Posen и Jeremy Scott. Кроме того, зажигательная манекенщица выходила на подиум во время грандиозных шоу Victoria's Secre, однако до сих пор она не была официальным "ангелом" бренда.

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Начинала свою карьеру харизматичная Леоми с популярного реалити-шоу "Модельное агентство", которое транслировали в 2011 году в США.

 

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Теги: Мода Новости LifeStyle Victoria's Secret LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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