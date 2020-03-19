У звезды "Игры престолов" Индиры Вармы диагностировали коронавирус

Хоть съемки фильмов и светские мероприятия в Голливуде отменили из-за пандемии, знаменитости все же не застрахованы от коронавируса. Стало известно, что звезда "Игры престолов" Индира Варма заболела COVID-19. В сериале актриса сыграла роль Эллары Сенд – любовницы Оберина Мартелла и мать нескольких детей.

В среду, 18 марта, Индира Варма рассказала поклонникам в блоге, что плохо себя чувствует. Из-за этого актриса отменила репетиции постановки "Чайка", в которой она играет со знаменитой коллегой Эмилией Кларк. Как сообщает The Daily Mail, диагноз поставили сразу после сделанных тестов.

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"Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и добры к ближним", – обратилась Индира Варма к поклонникам.

В постановке "Чайка" также участвовали Темзин Аутуэйт, Роберт Гленистер, Дэнни Ашок, Томас Харрис и другие актеры. Все они пройдут обследование и сейчас находятся на карантине.

Так грустно, что наши и многие другие постановки во всем мире отменили из-за пандемии. Мы надеемся скоро вернуться и призываем всех вас и правительство поддержать нас. "Чайка", как птица феникс, восстанет из пепла,

– добавила она, показав фото с коллегами.



Индира Варма заболела коронавирусом / Twitter / @Indyv9

Известно, что Индира Варма объявила о своем диагнозе через два дня после того, как ее коллега по "Игре престолов" Кристофер Хивью также заболел COVID-19. Кроме этого, инфицированы коронавирусом Том Хэнкс и Рита Уилсон, Идрис Эльба, Ольга Куриленко и другие знаменитости.